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    Разин прокомментировал победу «Металлурга» над «Барысом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Барыс
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе своей команды над «Барысом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    «У нас был длительный перелёт и играли через день, поэтому ребята были немножко, скажем так, заморожены, тяжело доставались эмоции.

    Хорошо, что в обороне сыграли строго, надёжно, дисциплинированно. Забили, хотелось бы, конечно, побольше, но, я думаю, зрители нас простят, мы старались сегодня. Нас с победой.

    Была ли сразу задумка переместить Гребёнкина к Коробкину и Джонсону? В последней игре в Новосибирске у нас во втором периоде не складывалось, мы там поменяли, и как раз вместо Кошелева я попробовал Акользина. Не хочется разбивать первую пятёрку.

    Потом уже сюда приехали… Никита Гребёнкин, скажем так, последние игры не в своей тарелке, поэтому хотелось его немножко поддержать, и у Семёна Кошелева функциональное состояние не очень в последних играх, поэтому пришли к этому решению», — цитирует Разина пресс-служба «Металлурга».

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