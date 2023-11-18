Разин прокомментировал победу «Металлурга» над «Барысом»

Главный тренервысказался о победе своей команды над(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас был длительный перелёт и играли через день, поэтому ребята были немножко, скажем так, заморожены, тяжело доставались эмоции.

Хорошо, что в обороне сыграли строго, надёжно, дисциплинированно. Забили, хотелось бы, конечно, побольше, но, я думаю, зрители нас простят, мы старались сегодня. Нас с победой.

Была ли сразу задумка переместить Гребёнкина к Коробкину и Джонсону? В последней игре в Новосибирске у нас во втором периоде не складывалось, мы там поменяли, и как раз вместо Кошелева я попробовал Акользина. Не хочется разбивать первую пятёрку.

Потом уже сюда приехали… Никита Гребёнкин, скажем так, последние игры не в своей тарелке, поэтому хотелось его немножко поддержать, и у Семёна Кошелева функциональное состояние не очень в последних играх, поэтому пришли к этому решению», — цитирует Разина пресс-служба «Металлурга».

После этого матча магнитогорская команда занимает 1-е место в таблице Востока с 46-ю очками в активе.