«Металлург» — «Барыс»: счет матча 2:0, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
Авторами заброшенных шайб стали Люк Джонсон и Денис Зернов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Джонсон — 7 (Гребенкин), 19:10 — 1:0. Зернов — 12 (бол., Карпов, Яковлев), 36:04 — 2:0Вратари: Набоков — Паскуале (57:41 — 58:41, 58:50)Штраф: 7 — 11Броски: 36 (11+13+12) — 20 (7+7+6)
«Магнитка» укрепилась в качестве лидера турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» занимает одиннадцатое место.