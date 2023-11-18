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    «Металлург» всухую одолел «Барыс»

    «Металлург» — «Барыс»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома победил «Барыс» со счетом 2:0.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    Авторами заброшенных шайб стали Люк Джонсон и Денис Зернов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Джонсон — 7 (Гребенкин), 19:10 — 1:0. Зернов — 12 (бол., Карпов, Яковлев), 36:04 — 2:0Вратари: Набоков — Паскуале (57:41 — 58:41, 58:50)Штраф: 7 — 11Броски: 36 (11+13+12) — 20 (7+7+6)

    «Магнитка» укрепилась в качестве лидера турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» занимает одиннадцатое место.

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