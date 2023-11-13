«Динамо» Минск — в первой пятерке Запада, «Авангард» — третий на Востоке, беспроигрышная серия «Лады»

Десятая игровая неделя оказалась весьма успешной для минского «Динамо», которому удалось войти в первую пятерку на Западе, в то время как «Авангард» забрался в зону тройки лидеров на Востоке. Об этих и других значимых событиях вспоминаем в понедельничном обзоре.

«Динамо» Минск успешнее более статусных конкурентов

Эпизодические или даже серийные неудачи команд за пределами четверки Западной конференции не делают борьбу менее упорной. Сразу несколько прямых конкурентов бьются за право замкнуть первую пятерку, постоянно двигая друг друга в турнирной таблице.

На прошлой игровой неделе серьезный в этом плане рывок сделало минское «Динамо». Команда Дмитрия Квартальнова ступила на лед четырежды и добилась двух побед. Этого оказалось достаточно, чтобы подняться и закрепиться на пятой строчке в Западной конференции с 32 очками. Теперь на 2 балла белорусы опережают сразу трех соперников — СКА, ЦСКА и «Северсталь».

«Динамо» Минск в игре с московским «Динамо» VK

На старте десятой недели «Динамо» Минск дома удалось отвоевать один балл у набравшего фантастическую форму «Авангарда», уступив впоследствии в овертайме (3:4 Б), после чего команда дважды встретилась с «Сочи». И если первый матч закончился скромной победой (2:1), то во втором динамовцы дали волю своей атакующей мощи (6:2). Дубль и ассист в той встрече оформил американский форвард Сэм Анас.

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В воскресном матче «Динамо» Минск у себя дома не справилось с лидером конференции — «Динамо» Москва (1:2), но едва ли в этом можно упрекнуть аутсайдера на фоне нынешней команды Алексея Кудашова. Результаты белорусского клуба далеки от идеальных, но его прямые конкуренты оказались менее удачливы, что и позволило ему значительно продвинуться в таблице.

«Авангард» приближается к лидерству?

Говоря о другом турнирном скачке, необходимо заглянуть на Восток, где лидеры конференции в свое время потеряли достаточно очков, чтобы к их компании подтянулись другие клубы. Первее остальных это сделал «Авангард», который поднялся на третье место в Восточной конференции.

Турнирная таблица после десятой игровой недели Telegram: khl_official_telegram

С 31 октября команда Михаила Кравеца никому не проигрывает. Ее серия побед разрослась до шести матчей, а в минувшие семь дней «Авангард» провел три таких встречи. При этом ни в одной омичам не было легко, включая игру с минским «Динамо», в которой Рид Буше отметился дублем, однако судьба победителя решалась по буллитам (4:3 Б).

Не менее трудно команде Михаила Кравеца дались следующие два матча. В первом «Авангард» — на «ЦСКА Арене» — устроил безумный результативный хоккей с действующим чемпионом. Соперники упрямо не желали уступать, но разницу сделал все тот же Рид Буше, оформивший хет-трик (6:4).

«Авангард» в игре с «Куньлунем» ХК «Авангард»

Не побоялся дать отпор «Авангарду» и «Куньлунь» в матче в Омске, где, несмотря на общий форменный спад, ставил хозяев в положение отыгрывающихся. Однако снова в составе «Авангарда» нашлись звездные игроки, решившие исход — Буше (2+1), Райан Спунер (2+2) и Владимир Ткачев (1+2) — позволив омичам закончить неделю без единого промаха (6:4).

Находясь на третьем месте, «Авангард» — в нынешнем виде — вправе думать о потенциальном лидерстве в конференции. Сейчас на его счету 39 очков после 29 матчей. На один балл он отстает от второй «Магнитки», которая провела на игру больше, и на 2 очка от первой «Лады». В активе тольяттинцев 31 встреча.

«Лада» — главный кошмар топ-соперников

Несмотря на то что к «Ладе» подобралась целая толпа недовольных ее лидерством, она не теряет самообладание и холодную голову, продолжая спокойно заниматься своим делом. Так, после крупного поражения от «Северстали» в начале месяца (1:4) команда из Тольятти вновь никому не проигрывает.

«Лада» не проигрывает в трех матчах подряд ХК «Лада»

Текущая победная серия «Лады» дошла до трех матчей. Бесспорно, таким коротким отрезком вряд ли можно кого-то удивить, но в конкретном случае стоит взглянуть на статус соперников, с которыми разобралась команда Олега Браташа.

Неделей ранее «Лада» добилась тяжелейшей победы над ЦСКА на его территории благодаря дублю Сергея Шумакова (4:3), а в минувшую семидневку эта серия пополнилась победами над «Ак Барсом», по-прежнему остающимся прямым конкурентом (3:2), и над мощнейшим «Спартаком».

На первом месте «Лада» находится с 41 очком после 31 матча, а разрыв между ближайшими соперниками составляет 1-3 балла. Учитывая высокую плотность в таблице Востока и новых претендентов на лидерство, становится очевидно, что главная борьба только входит в фазу активности.

«Магнитка» снова в деле

В разговоре о битве лидеров на Востоке нельзя пройти мимо «Металлурга» Мг, который долго оставался первым в конференции, затем провел крайне неудачную серию из пяти поражений, опустился ниже, но, кажется, готов вернуть то, что потерял ранее.

«Металлург» Мг образца последних недель вновь напоминает лучшую свою версию, в которой он возглавлял Восток. Во вторую половину месяца команда Андрея Разина входит без единого поражения. Его текущая серия побед дошла до четырех матчей. В каждой игре «Магнитка» разобралась с соперниками в основное время, трижды разгромив тех с разницей в 3 шайбы и более.

«Металлург» Мг в матче с «Ак Барсом» ХК «Металлург» Мг

На прошлой неделе магнитогорцы провели два домашних матча. В первом они принимали «Сибирь», в ворота которой забросили 6 шайб (6:3). Несмотря на три гола новосибирцев, встреча для «Металлурга» Мг складывалась довольно просто: по ходу игры они дважды вели с преимуществом в 4 шайбы.

Самый образцовый за последнее время матч «Магнитка» провела в субботу, 11 ноября, когда всухую разгромила «Ак Барс» (3:0). Впервые с 17 октября магнитогорцы отыграли на ноль. «Сухарь» в этой встрече выдал Артем Загидулин, отразивший 24 броска. Для новичка «Металлурга» Мг это был второй шатаут в текущем сезоне.

По итогам 30 матчей команда Андрея Разина занимает второе место в Восточной конференции с 40 очками, а от лидирующей «Лады» ее отделяет всего один балл с учетом того, что тольяттинцы провели на игру больше. Но и соперники ниже не отпускают «Магнитку». В частности, «Авангард» — с 29 матчами — отстает на одно очко, а «Ак Барс» — на два при равенстве встреч.

ЦСКА заглох в очередной раз

В отличие от всех упомянутых выше клубов, ЦСКА сегодня рассматривается в контексте разочарований, обусловленных последними результатами. На прошлой неделе «московские армейцы» потерпели два поражения и увеличили общую серию неудач до трех матчей. Безусловно, этот отрезок нельзя назвать критичным, но в ходе неуступчивой борьбы за место в первой пятерке такая серия рушит многие планы.

ЦСКА в игре с «Авангардом» ХК ЦСКА

В рамках 3-матчевого цикла потерь команда Сергея Федорова встретилась с набравшими идеальную форму представителями Восточной конференции. Серия «армейцев» началась с поражения от «Лады» неделей ранее (3:4). После домашней игры с тольяттинским клубом ЦСКА на своем катке был разгромлен «Трактором», впервые в текущей регулярке не забросив ни одной шайбы (0:4).

Еще один результативный, но неудачный матч состоялся 9 ноября против «Авангарда». В нем Максим Мамин оформил дубль, а сами хозяева отличились четырежды в сумме, пропустив при этом еще больше (4:6). И снова к вратарю ЦСКА Ивану Федотову возникли вопросы. За три периода голкипер столичного клуба отразил 17 бросков, а его процент спасений опустился до 73.91.

В таблице Запада ЦСКА уже в который раз откатился к седьмой позиции, отстав от места в топ-5 на два балла. По дополнительным показателям команда Сергея Федорова уступает шестую строчку СКА и опережает восьмую «Северсталь». Все упомянутые клубы провели по 28 матчей.