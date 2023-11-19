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    Кравец о победе «Авангарда»: На протяжении всей игры ребята выполняли задание, старались

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе своей команды в регулярном чемпионате КХЛ с «Нефтехимиком» (4:1).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Очень напряженная игра с первых смен, много борьбы, хорошие скорости. Соперник не хотел уступать, много скоростных ребят у них в команде. Хорошо, что сравняли, очень важный гол в меньшинстве забили, а в третьем периоде уже, наконец, решили вопрос и в большинстве.

    Самое главное, что на протяжении всей игры ребята выполняли задание, старались, вратарь здорово отыграл.

    Девять побед подряд? Это коллективные действия, ребята по кусочку приносят пользу. Кто-то играет в меньшинстве, кто-то ловит шайбы на себя — все в сумме. Команда старается в любой ситуации найти путь к победе.

    Шулак не играл просто из-за ротации. Либор хорошо играет, приносит пользу команде, просто вернулся в состав Бойков, и мы так решили», — приводит слова Кравца сайт КХЛ.

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