ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона»
  • 19:04
    • Сербия сыграла вничью с Болгарией и вышла на Евро-2024
  • 20:18
    • Габон и Алжир победили, Нигерия снова потеряла очки
  • 17:35
    • «СКА-Хабаровск» смог уйти от поражения в матче с «Кубанью»
  • 16:24
    • Россия U21 проиграла минскому «Динамо» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Авангард» переиграл «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» — «Авангард»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:1.

    «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»

    В составе гостей забивали Владимир Ткачев, Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов и Рид Буше, за хозяев отличился Владимир Брюквин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Брюквин — 8 (Хохлов), 18:06 — 1:0. Ткачев — 12 (Бойков), 21:05 — 1:1. Мартынов — 6 (мен., Чистяков), 30:04 — 1:2. Шарипзянов — 6 (мен., Буше), 47:35 — 1:3. Буше — 23 (бол., Пьянов, Ткачев), 55:08 — 1:4Вратари: Долганов — МишуровШтраф: 16 — 8Броски: 22 (10+10+2) — 24 (9+9+6)

    «Авангард» одержал девятую победу подряд и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» идет девятым.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания и Грузия забьют друг другу
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Джокович обыграет Синнера и защитит титул на Итоговом турнире?
  • Синнер — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Потеряет ли Португалия очки в отборе на Евро-2024?
  • Португалия — Исландия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Португалия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Шотландия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Россия — Куба
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие