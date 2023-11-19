«Нефтехимик» — «Авангард»: счет матча 1:4, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
В составе гостей забивали Владимир Ткачев, Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов и Рид Буше, за хозяев отличился Владимир Брюквин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Брюквин — 8 (Хохлов), 18:06 — 1:0. Ткачев — 12 (Бойков), 21:05 — 1:1. Мартынов — 6 (мен., Чистяков), 30:04 — 1:2. Шарипзянов — 6 (мен., Буше), 47:35 — 1:3. Буше — 23 (бол., Пьянов, Ткачев), 55:08 — 1:4Вратари: Долганов — МишуровШтраф: 16 — 8Броски: 22 (10+10+2) — 24 (9+9+6)
«Авангард» одержал девятую победу подряд и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» идет девятым.