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    Ротенберг о незасчитанном голе «Локомотива»: Нет никакого спорного момента, судья сразу поднял руку

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Локомотив
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «В эмоциональном плане тяжело нам пришлось на этом выезде, именно в эмоциональном. Пришлось всё вытаскивать из себя. Физически мы хорошо готовы.

    Из-за этого мало бросали сегодня, много сил потратили в предыдущих играх. Нам нужен счёт на табло. Здесь нужно отметить, сколько мы ловили на себя шайбу, за счёт этого и выиграли. Всё поймали на себя, шайба до наших ворот практически не доходила.

    Второй раз за последнее время случается неприятный момент на последней секунде основного времени? Момент же не случился. А в чём был спорный момент? Судья сразу поднял руку, соперник этого не заметил. Нет никакого спорного момента. В том, что проиграли много вбрасываний, я согласен.

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    • Будем тренировать этот компонент. Но и сопернику надо отдать должное, очень сильная центральная линия у них», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

    После этого матча СКА занимает 5-е место в таблице Запада с 36-ю очками в активе. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга сыграет с ЦСКА 20-го ноября.

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