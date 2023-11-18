СКА переиграл «Локомотив», «Торпедо» оказалось сильнее «Динамо»

Завершились еще два матча регулярного чемпионата КХЛ.

В одном из них СКА на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

На голы Валентина Зыкова и Алекса Гальченюка хозяева смогли ответить точным броском Мартина Герната.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Зыков — 5 (Поляков, Никишин), 14:38 — 0:1. Гернат — 3 (Сергеев, Андронов), 35:11 — 1:1. Гальченюк — 10 (бол., Зыков, Алистров), 38:28 — 1:2Вратари: Исаев (57:58) — МаттссонШтраф: 2 — 6Броски: 51 (10+22+19) — 12 (6+6+0)

СКА выиграл пятый матч подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице «Запада». «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции.

Все прогнозы на хоккей

В другой игре «Торпедо» обыграло московское «Динамо» со счетом 3:1.

На голы Алексея Кручинина, Богдана Конюшкова и Василия Атанасова гости ответили точным броском Бреннана Менелла.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Кручинин — 7 (Бокун, Коваленко), 1:51 — 1:0. Менелл — 5 (бол., Пакетт, Уил), 39:47 — 1:1. Конюшков — 2 (Коваленко), 44:17 — 2:1. Атанасов — 14 (п.в., Бокун), 59:30 — 3:1Вратари: Гуска — Моторыгин (Коновалов, 20:00, 58:22 — 59:30)Штраф: 17 — 16Броски: 19 (6+8+5) — 47 (13+15+19)

«Торпедо» набрало 40 очков и занимает 4-е место в Западной конференции, «Динамо» с 45 очками идет вторым.