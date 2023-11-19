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    Мартемьянов: Есть огромные претензии к нападающим, за три матча — ноль голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Адмирал
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (0:2).

    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»
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    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»

    «У команды физическое состояние нормальное, все находятся в одинаковых условиях. По физике и самоотдаче претензий к команде нет, но есть огромные претензии к полевым игрокам, в частности к нападающим, за три матча — ноль голов.

    Усложняем игру в атаке, (допускаем) ошибки, нацеленности на ворота нет, и это приводит к нулевому результату. Без голов невозможно выиграть.

    "Адмиралу" надо отдать должное, они играли по счёту. Молодцы, хорошая, чёткая оборона, и на контратаке они нас поймали, забили второй гол. Меньшинство — нас сразу наказали, с первого раза», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

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    • После поражения от «Адмирала» «Амур» занимает 10-е место в таблице Востока с 30-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Мартемьянова вновь сыграют с «Адмиралом» 21-го ноября.

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