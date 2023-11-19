Мартемьянов: Есть огромные претензии к нападающим, за три матча — ноль голов

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(0:2).

«У команды физическое состояние нормальное, все находятся в одинаковых условиях. По физике и самоотдаче претензий к команде нет, но есть огромные претензии к полевым игрокам, в частности к нападающим, за три матча — ноль голов.

Усложняем игру в атаке, (допускаем) ошибки, нацеленности на ворота нет, и это приводит к нулевому результату. Без голов невозможно выиграть.

"Адмиралу" надо отдать должное, они играли по счёту. Молодцы, хорошая, чёткая оборона, и на контратаке они нас поймали, забили второй гол. Меньшинство — нас сразу наказали, с первого раза», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После поражения от «Адмирала» «Амур» занимает 10-е место в таблице Востока с 30-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Мартемьянова вновь сыграют с «Адмиралом» 21-го ноября.