«Амур» — «Адмирал»: счет матча 0:2, обзор голов

«Адмирал» Фото: globallookpress.com
Первую шайбу владивостокская команда забила еще в 1-м периоде, на 12-й минуте. Нападающий Павел Шэн реализовал большинство «Адмирала».
На 29-й минуте команда Леонида Тамбиева удвоила свое преимущество. Отличился Семён Панкратов.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Амур» — «Адмирал» 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).
Голы: Шэн — 4 (бол. Соловьев, Гутик), 12:40 — 0:1. Панкратов — 2, 29:23 — 0:2Вратари: Бобков — ИвановБроски: 46 (12+13+21) — 35 (17+13+5)Штраф: 6 — 6
После этого матча «Адмирал» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. «Амур» — на 10-й позиции (30 баллов).