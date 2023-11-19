ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона»
    Все новости спорта

    «Адмирал» всухую обыграл «Амур» в Хабаровске

    «Амур» — «Адмирал»: счет матча 0:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    «Адмирал» одержал гостевую победу над «Амуром» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Адмирал»

    Первую шайбу владивостокская команда забила еще в 1-м периоде, на 12-й минуте. Нападающий Павел Шэн реализовал большинство «Адмирала».

    На 29-й минуте команда Леонида Тамбиева удвоила свое преимущество. Отличился Семён Панкратов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Амур» — «Адмирал» 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).
    Голы: Шэн — 4 (бол. Соловьев, Гутик), 12:40 — 0:1. Панкратов — 2, 29:23 — 0:2Вратари: Бобков — ИвановБроски: 46 (12+13+21) — 35 (17+13+5)Штраф: 6 — 6

    После этого матча «Адмирал» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. «Амур» — на 10-й позиции (30 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания и Грузия забьют друг другу
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Джокович обыграет Синнера и защитит титул на Итоговом турнире?
  • Синнер — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сумеют ли сербы разгромить болгар?
  • Сербия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Португалия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Шотландия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Украина — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие