Заварухин о поражении «Трактора»: Худшая игра в нашем исполнении в этом сезоне

Главный тренерпрокомментировал крупное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:6).

«Худшая игра в нашем исполнении в этом сезоне. Ребятам мы сказали, почему это произошло. Будем разбираться и делать какие-то выводы. Хорошо, что не бросили играть и выиграли третий период.

Хотели прервать серию "Металлурга". Делали для этого очень много, но что-то не получилось. Это южноуральское дерби, не знаю почему, но сегодня было очень мало зрителей на трибунах. Это немного огорчило.

Поменяли звенья в конце матча и пошли голы? У нас все тройки уже сыгрались в своих сочетаниях. Не у всех пошёл результат. Нужно было что-то делать, поэтому решили сделать так.

Когда у команды что-то не получается, нужно что-то делать. Мы это сделали. На следующую игру будем думать и смотреть, какие использовать сочетания», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».

После поражения от «Металлурга» челябинская команда занимает 6-е место в таблице Востока с 40 очками в активе. В следующем матче «Трактор» сыграет 25-го ноября с «Салаватом Юлаевым».