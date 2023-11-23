«Металлург» Магнитогорск — «Трактор»: счет матча 6:3, обзор голов

Магнитогорскийне испытал никаких проблем в матче регулярного чемпионата с челябинским, разгромив его со счетом 6:3.

Шайбы в составе победителей забрасывали Робин Пресс, Данила Юров, Александр Петунин (хет-трик), Никита Михайлис.

«Трактор» смог забить только в конце третьего периода, когда соперник окончательно рассслабился. Сначала отличился канадский защитник Мэдисон Боуи, затем нападающий Виталий Кравцов. На последней же минуте Боуи сделал дубль.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3) Голы: Пресс — 1 (Маклюков, Михайлис), 1:18 — 1:0. Юров — 1 (Петунин, Михайлис), 10:20 — 2:0. Петунин — 1 (Михайлис, Зернов), 23:23 — 3:0. Михайлис — 1 (бол., Пресс, Джонсон), 33:34 — 4:0. Петунин — 2 (Юров, Михайлис), 44:22 — 5:0. Бауи — 1 (Калинин, Дер-Аргучинцев), 54:52 — 5:1. Кравцов — 1 (Телегин, Шабанов), 56:13 — 5:2. Бауи — 2 (бол., Бурдасов, Дер-Аргучинцев), 58:19 — 5:3. Петунин — 3 (п.в., Юров, Михайлис), 59:45 — 6:3Вратари: Набоков — Подскребалин (Фукале, 23:23, Подскребалин, 54:52, Фукале, 56:13, 58:14 — 58:19, 58:34 — 59:45)Броски: 30 (10+10+10) — 35 (7+15+13)Штраф: 4 — 10

Команда Андрея Разина снова на первом месте на «Востоке» с 50 очками. «Трактор» (40) теперь на шестой позиции.