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    На своем льду ЦСКА возьмет очередные 2 очка

    ЦСКА — «Локомотив». Ставка и прогноз (к. 2.39) на хоккейный матч КХЛ 27 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    Сергей Плотников
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 27 Ноября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    ЦСКА

    В текущем сезоне ЦСКА скитается по середине турнирной таблицы Запада с планами продвинуться выше. Однако они постоянно рушатся из-за неспособности добиваться результатов на длинной дистанции.

    В 34 встречах ЦСКА набрал 40 очков, закрепившись на шестой строчке в конференции. По дополнительным показателям он отстает от пятого СКА, а от будущего соперника — «Локомотива» — столичный клуб отделяют 4 балла.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив

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    К матчу с «Локомотивом» команда Сергея Федорова готовится в хорошей форме: в пяти встречах из шести последних она победила. В каждой игре «армейцы» разобрались с соперниками в основное время и только раз пропустили больше одной шайбы.

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    Последнее поражение ЦСКА потерпел 20 ноября. В тот день столичный клуб уступил СКА — одному из прямых в турнирном плане конкурентов (1:2). После армейского дерби команда Федорова одержала верх над «Северсталью» (3:2) и минским «Динамо» (4:0).

    «Локомотив»

    Форменный спад, который тянул команду из Ярославля вниз в прошлом месяце, внес свой негативный вклад в борьбу «Локомотива» за первую строчку. Однако сделанный ранее хороший запас очков позволил ему остаться в топ-3.

    Сейчас в активе «Локомотива» 44 очка после 33 матчей. На 5 баллов ярославцы отстают от лидирующих «Спартака» и «Динамо» Москва, на фоне которых они имеют 1-2 встречи в запасе. На 2 очка «Локо» опережает четвертое «Торпедо».

    Турнирная ситуация «Локомотива» максимально похожа на ту, которая возникла у ЦСКА: в пяти матчах из шести последних команда Игоря Никитина победила, только раз в ее ворота влетело больше одной шайбы.

    Как и ЦСКА, «Локомотив» потерпел поражение от СКА (1:2). Однако после встречи с санкт-петербуржцами ярославцы дома разделались с непростыми представителями двух конференций. В частности, они обыграли «Спартак» (2:1) и «Ладу» (2:1 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 3.85, а на победу «Локомотива» — 2.70.

    В преддверии очного матча обе команды оформили по две победы. При этом ярославскому клубу достались соперники посложнее.

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    Тем не менее на своем льду ЦСКА будет крайне решительным в попытках сократить разрыв между «Локомотивом». Турнирная мотивация даст «армейцам» дополнительные силы сыграть так, чтобы гости остались без набранных очков.

    В домашнем матче команда Сергея Федорова на деле докажет свой статус фаворита. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.39.

    В двух предыдущих встречах столичный клуб забрасывал от трех шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.17.

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    ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на хоккей. На своем льду ЦСКА возьмет очередные 2 очка
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