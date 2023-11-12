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    «Колорадо» вернется к победам на домашнем катке

    «Колорадо» — «Сент-Луис». Ставка и прогноз (к. 2.32) на хоккейный матч НХЛ 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сент-Луис»
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    Микко Рантанен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Болл Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Ноября 2023 года
    Колорадо
  • НХЛ
    •  Колорадо 05:00 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    «Колорадо»

    В новый сезон «Колорадо» вошел уверенно и решительно, о чем свидетельствовала его серия убедительных побед, подкрепленных высокой результативностью. Но в последних матчах денверцам остается лишь с досадой вспоминать о том периоде.

    Сейчас статистика «Эвеланш» переполнена необязательными потерями очков, а их реализация оставляет желать лучшего. В 12 матчах «Колорадо» набрал 16 баллов, с которыми опустился на пятое место в таблице Западной конференции.

    Коэффициенты матча Колорадо — Сент-Луис

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    Игровой спад команды Джареда Беднара стал заметен в конце прошлого месяца, когда она дважды проиграла крупно, не сумев забросить ни одной шайбы. Соперниками «Эвеланш» оказались «Питтсбург» (0:4) и «Баффало» (0:4).

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    После упомянутых матчей «Колорадо» дома разгромил «Сент-Луис» (4:1), а затем был опозорен «Вегасом» в гостях (0:7). Следующие встречи «Эвеланш» снова провели с переменчивым успехом: сперва они разгромили «Нью-Джерси» (6:3), а двумя днями позже уступили «Сиэтлу» (3:4).

    «Сент-Луис»

    Перед началом регулярки команда из одноименного города в штате Миссури рассматривалась в качестве одного из кандидатов на место в кубковой восьмерке, но в самом плей-офф раунде ее вряд ли станут воспринимать всерьез.

    И к этому моменту результаты «Сент-Луиса» ожидаемо далеки от тех, которые обычно показывают топ-команды. Сейчас «Блюз» могут провести один-два уверенных матча, за которыми непременно следуют поражения.

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    • В 12 играх команда Крейга Беруби набрала 13 очков и поднялась на восьмую строчку в Восточной конференции. Такое же количество баллов заработали два прямых конкурента, идущих ниже — «Аризона» и «Сиэтл». На их фоне «Блюз» имеют игры в запасе.

    В трех матчах из четырех последних «Сент-Луис» победил. Важнейшие очки он взял в домашних встречах с «Нью-Джерси» (4:1) и «Монреалем» (6:3). А после поражения от «Виннипега» (2:5) «Блюз» одержали верх в принципиальной игре с «Аризоной» (2:1).

    Коэффициенты

    На победу «Колорадо» букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.80, а на победу «Сент-Луиса» — 4.10.

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    Прогноз

    После сумасшедшей серии побед на старте успехи «Колорадо» стали мимолетными: сейчас команда в основном терпит неудачи, причем не только в играх с серьезными противниками.

    Потери очков во встречах с «Баффало» или «Сиэтлом» — это всегда непредсказуемо. И возможно, в упомянутых играх «Эвс» местами могли недооценивать соперников. Но в предстоящем матче такого не будет: «Сент-Луис» проводит неплохой отрезок, который должен настораживать «Колорадо». И если команда Джареда Беднара соберется на эту игру, у «Блюз» вряд ли появятся шансы на набранные баллы в Денвере.

    Ставка

    Несмотря на последние результаты, «Эвеланш» остаются фаворитами подобных матчей, которые проходят на их территории. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит + ТМ 7.5 за 2.32.

    Если команде Беднара удастся взять владение шайбой под свой контроль, то «Блюз» будут загнаны в угол и едва ли смогут избежать поражения. Наш альтернативный прогноз — «Колорадо» победит с форой -1 за 1.83.

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    «Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» вернется к победам на домашнем катке
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