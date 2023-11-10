НХЛ. «Рейнджерс» победили «Миннесоту», «Тампа» проиграла «Чикаго», «Сан-Хосе» одолел «Эдмонтон»

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 4:1

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Благодаря очкам в этом матче Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 13 игр. Форвард набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Голы: Трочек — 4 (Лафренье, Густафссон), 3:56 — 1:0. Духайм — 3 (Фэйбер, Хартман), 32:33 — 1:1. Лафренье — 5 (Панарин, Трочек), 41:41 — 2:1. Уилер — 1 (бол., Куилль, Лафренье), 54:39 — 3:1. Панарин — 8 (п.в., Трочек, Труба), 58:39 — 4:1Вратари: Доминге — Флери (56:23 — 58:39)Штраф: 7-7Броски: 28 (14+3+11) — 26 (2+15+9)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 4:1

«Оттава» — «Ванкувер» 2:5

Российский нападающий Илья Михеев оформил дубль. В обеих его шайбах поучаствовал соотечественник Андрей Кузьменко, сделавши две голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Ванкувер» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) Голы: Босер — 11 (Ди Джузеппе, Гронек), 0:15 — 0:1. Михеев — 4 (Петтерссон, Кузьменко), 3:00 — 0:2. Батерсон — 3, 18:15 — 1:2. Зуб — 2 (Келли, Хаймор), 30:58 — 2:2. Миллер — 8 (Ди Джузеппе, Коул), 38:08 — 2:3. Михеев — 5 (Петтерссон, Кузьменко), 49:23 — 2:4. Петтерссон — 7 (бол., Хьюз, Миллер), 53:28 — 2:5Вратари: Форсберг — Десмит (18:50 — 19:01, 33:10 — 33:36)Штраф: 6-4Броски: 30 (11+7+12) — 16 (3+7+6)

«Оттава» — «Ванкувер» 2:5

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

В составе победителей хет-трик оформил Чарли Койл. У «островитян» голкипер Илья Сорокин отразил 30 бросков из 34. Защитник Александр Романов очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Голы: Фредерик — 3 (ван Римсдайк, Койл), 14:05 — 1:0. Нельсон — 5 (бол., Добсон, Барзал), 17:23 — 1:1. Койл — 3 (бол., Заха, Пастрняк), 26:06 — 2:1. Хольмстрем — 4 (мен., Пажо), 42:50 — 2:2. Пастрняк — 10 (бол., Шаттенкирк, Маршан), 43:33 — 3:2. Койл — 4 (ван Римсдайк, Фредерик), 49:26 — 4:2. Койл — 5 (п.в., Пастрняк, Маршан), 58:39 — 5:2Вратари: Ульмарк — Сорокин (57:30 — 58:39)Штраф: 2-6Броски: 35 (12+6+17) — 29 (15+5+9)

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» 3:5

В составе «Лайтнинг» одну шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 3:5 (2:4, 0:1, 1:0) Голы: Чирелли — 2 (бол., Хагель, Сергачев), 3:20 — 1:0. Бедард — 6 (Курашев), 4:42 — 1:1. Кучеров — 11 (Жанно, Хедман), 12:31 — 2:1. Корчински — 1 (Донато, Энтвистл), 16:43 — 2:2. Т. Джонсон — 4 (Бедард, Фолиньо), 17:38 — 2:3. Бедард — 7 (Фолиньо, Курашев), 19:52 — 2:4. Перри — 3 (бол., Бедард, Фолиньо), 22:12 — 2:5. Стэмкос — 5 (Чирелли, Пойнт), 57:50 — 3:5Вратари: Йоханссон — МразекШтраф: 22-8Броски: 33 (14+10+9) — 29 (10+9+10)

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» 3:5

«Детройт» — «Монреаль» 2:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) Голы: Мэтисон — 3 (Ньюхук), 7:02 — 0:1. Фишер — 1 (Расмуссен, Чиаро), 36:44 — 1:1. Сузуки — 5 (бол., Мэтисон, Монахэн), 40:26 — 1:2. Комфер — 3, 46:06 — 2:2. Кофилд — 5 (бол., Мэтисон, Сузуки), 64:16 — 2:3Вратари: Раймер — ПримоШтраф: 22-10Броски: 29 (8+14+4+3) — 26 (10+6+6+4)

«Детройт» — «Монреаль» 2:3 ОТ

«Коламбус» — «Даллас» 2:5

В составе проигравшей команды одну шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Дмитрий Воронков записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Даллас» — 2:5 (2:1, 0:2, 0:2) Голы: Дженнер — 7 (Годро, Рословик), 1:08 — 1:0. Марченко — 3 (Фантилли, Воронков), 8:43 — 2:0. Марчмент — 3 (Дюшен, Сегин), 9:29 — 2:1. Смит — 2 (Факса, Линделл), 30:20 — 2:2. Дюшен — 3 (Лундквист), 36:34 — 2:3. Сегин — 2 (Лундквист, Дюшен), 43:47 — 2:4. Робертсон — 3 (п.в., Павелски), 57:04 — 2:5Вратари: Мартин (55:19 — 56:43, 56:54 — 57:04) — ЭттингерШтраф: 6-4Броски: 29 (7+11+11) — 32 (13+7+12)

«Коламбус» — «Даллас» 2:5

«Виннипег» — «Нэшвилл» 6:3

Самым результативным игроком встречи стал американский нападающий победителей Кайл Коннор, оформивший хет-трик и сделавший голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нэшвилл» — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) Голы: Эпплтон — 4 (Лаури, Нидеррайтер), 4:04 — 1:0. Форсберг — 3 (Нюквист), 6:43 — 1:1. Коннор — 9 (Шайфли, Иафалло), 21:05 — 2:1. Коннор — 10 (Шайфли, Демело), 23:48 — 3:1. Перфетти — 3 (бол., Шайфли, Коннор), 30:33 — 4:1. Форсберг — 4 (Бэрри), 32:05 — 4:2. Диллон — 3 (Демело, Бэррон), 52:51 — 5:2. Томасино — 1 (Бэрри, Дель Гайзо), 56:16 — 5:3. Коннор — 11 (п.в., Иафалло, Шайфли), 56:44 — 6:3Вратари: Броссуа — Сарос (56:28 — 56:44)Штраф: 20-28Броски: 37 (14+14+9) — 23 (7+8+8)

«Виннипег» — «Нэшвилл» 6:3

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:1

Автором победной шайбы стал Роберт Томас с передачи Павла Бучневича. Еще один гол на счету Оскара Сундквиста. Нападающие Никита Александров и Алексей Торопченко очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Аризона» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Голы: Сундквист — 2 (Блэй, Врана), 2:16 — 1:0. Крауз — 5 (бол., Келлер, Шмальц), 15:44 — 1:1. Томас — 6 (Бучневич, Крюг), 26:00 — 2:1Вратари: Хофер — Веймелка (57:59 — 59:01, 59:06)Штраф: 4-14Броски: 33 (15+12+6) — 20 (3+7+10)

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:1

«Колорадо» — «Сиэтл» 3:4

Российский голкипер «Эвеланш» Иван Просветов отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Нападающий Валерий Ничушкин отметился одной заброшенной шайбой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сиэтл» — 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) Голы: Шварц — 7 (Картье, Данн), 18:39 — 0:1. Бьоркстранд — 5 (Олексяк, Ларссон), 24:29 — 0:2. Байрам — 3 (Маккиннон, Лехконен), 24:57 — 1:2. Бенайерс — 1 (бол., Данн, Шварц), 31:35 — 1:3. Маккиннон — 6 (Макар, Рантанен), 35:40 — 2:3. Ничушкин — 2 (Тэйвз, Маккиннон), 52:15 — 3:3. Бьоркстранд — 6 (Толванен, Ларссон), 59:28 — 3:4Вратари: Просветов (59:28) — ГрубауэрШтраф: 10-8Броски: 26 (10+9+7) — 24 (8+9+7)

«Колорадо» — «Сиэтл» 3:4

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Кросби — 7, 7:11 — 0:1. Грундстрем — 5 (мен., Копитар, Рой), 14:14 — 1:1. Кемпе — 6 (Андерсон, Байфилд), 29:58 — 2:1. Эллер — 2 (мен.), 38:03 — 2:2. Гюнцель — 5 (Кросби, Карлссон), 40:37 — 2:3. Фиала — 2 (Дюбуа, Спенс), 46:40 — 3:3. Раст — 7 (Малкин, Карлссон), 63:45 — 3:4Вратари: Копли — ХелльбергШтраф: 6-8Броски: 36 (11+14+9+2) — 20 (7+5+7+1)

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 3:2

«Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд и теперь делит с «Эдмонтоном» в Западной конференции две последние строчки.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Зеттерлунд — 4 (Гертл, Эклунд), 18:35 — 1:0. Нерс — 3 (Драйзайтль, Фогеле), 21:56 — 1:1. Гертл — 2 (Зеттерлунд, Охотюк), 29:05 — 2:1. Задина — 3 (Штурм, Карпентер), 41:53 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 3 (Бушар, Экхольм), 57:34 — 3:2Вратари: Блэквуд — СкиннерШтраф: 8-4Броски: 18 (6+8+4) — 41 (14+10+17)