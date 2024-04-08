8 апреля в 23-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Начало игры — в 15:30 мск. «Динамо» Киев — ЛНЗ Черкассы: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Киевляне привычно борются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Динамо» Киев лишь на 2 очка отстает от «Шахтера» и «Кривбасса». Да и вообще, весной команда Александра Шовковского сильно прибавила.

Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда сумела победить. «Динамо» Киев добыло три очка в матче с «Зарей» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Киев добыло 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Команда Шовковского выиграла в 3 своих последних поединках. И лишь ничья в Ровно (1:1) выпадает из общей благостной картины.

Не сыграют: Виталий Буяльский — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит весьма прилично. Даже без Буяльского динамовцы добывают нужный результат.

Наконец-то вернулся в строй Андрей Ярмоленко. Капитан и харизматический лидер киевлян уже успел отличиться и записал в свой актив голевую передачу.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Динамовцам уже нельзя терять очки, да и соперник явно слабее киевлян.

ЛНЗ Черкассы

Турнирное положение: Черкасский клуб ходит в середняках УПЛ. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

Зато отрыв от зоны стыков довольно комфортный — 7 очков. Да и потенциал у команды Олега Дулуба достаточно высокий.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. ЛНЗ Черкассы минимально уступил «Руху».

В пяти своих последних матчах команда победила всего лишь раз. В этих поединках подопечные Дулуба настреляли 4 мяча при 5 пропущенных в собственные ворота.

Борьба за выживание команде вряд ли угрожает. Вот только не побеждает черкасский клуб уже 4 матча кряду.

Не сыграют: Арад Бар — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке ЛНЗ Черкассы явно не радует яркой игрой и результатами. Да и 2 последних матча были проиграны.

В кадровом плане у команды практически полный штиль. Пропустит отчетный поединок ведущий полузащитник Арад Бар.

В поединке первого круга черкасский клуб да бой киевлянам. Однако в той встрече ЛНЗ Черкассы проиграл (2:4).

Наверняка гости будут действовать строго от обороны. ЛНЗ Черкассы имеет весьма приличный подбор исполнителей на всех позициях.

Статистика для ставок

ЛНЗ Черкассы не побеждает 4 матча кряду

«Динамо» Киев имеет трехматчевую победную серию

Последний очный поединок соперников завершился викторией киевлян (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.30.

Прогноз: Динамовцы в последних матчах явно поднаторели в плане реализации.

Атака киевлян явно будет максимально активна, да и лидер атак команды Владислав Ванат явно постарается упрочить свое лидерство в гонке бомбардиров.

Ставка: Фора «Динамо» Киев -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют обе команды.

Ставка: Обе забьют за 2.18