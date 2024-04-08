«Динамо» Киев
Турнирное положение: Киевляне привычно борются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Динамо» Киев лишь на 2 очка отстает от «Шахтера» и «Кривбасса». Да и вообще, весной команда Александра Шовковского сильно прибавила.
Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда сумела победить. «Динамо» Киев добыло три очка в матче с «Зарей» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Киев добыло 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Команда Шовковского выиграла в 3 своих последних поединках. И лишь ничья в Ровно (1:1) выпадает из общей благостной картины.
Не сыграют: Виталий Буяльский — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит весьма прилично. Даже без Буяльского динамовцы добывают нужный результат.
Наконец-то вернулся в строй Андрей Ярмоленко. Капитан и харизматический лидер киевлян уже успел отличиться и записал в свой актив голевую передачу.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Динамовцам уже нельзя терять очки, да и соперник явно слабее киевлян.
ЛНЗ Черкассы
Турнирное положение: Черкасский клуб ходит в середняках УПЛ. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.
Зато отрыв от зоны стыков довольно комфортный — 7 очков. Да и потенциал у команды Олега Дулуба достаточно высокий.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. ЛНЗ Черкассы минимально уступил «Руху».
В пяти своих последних матчах команда победила всего лишь раз. В этих поединках подопечные Дулуба настреляли 4 мяча при 5 пропущенных в собственные ворота.
Борьба за выживание команде вряд ли угрожает. Вот только не побеждает черкасский клуб уже 4 матча кряду.
Не сыграют: Арад Бар — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке ЛНЗ Черкассы явно не радует яркой игрой и результатами. Да и 2 последних матча были проиграны.
В кадровом плане у команды практически полный штиль. Пропустит отчетный поединок ведущий полузащитник Арад Бар.
В поединке первого круга черкасский клуб да бой киевлянам. Однако в той встрече ЛНЗ Черкассы проиграл (2:4).
Наверняка гости будут действовать строго от обороны. ЛНЗ Черкассы имеет весьма приличный подбор исполнителей на всех позициях.
Статистика для ставок
- ЛНЗ Черкассы не побеждает 4 матча кряду
- «Динамо» Киев имеет трехматчевую победную серию
- Последний очный поединок соперников завершился викторией киевлян (4:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.30.
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Прогноз: Динамовцы в последних матчах явно поднаторели в плане реализации.
Атака киевлян явно будет максимально активна, да и лидер атак команды Владислав Ванат явно постарается упрочить свое лидерство в гонке бомбардиров.
Ставка: Фора «Динамо» Киев -2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.18