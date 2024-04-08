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    Очередной разгром в исполнении киевлян?!

    «Динамо» Киев — ЛНЗ Черкассы. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, УПЛ, 8 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — ЛНЗ Черкассы
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    Андрей Ярмоленко
    8 апреля в 23-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Начало игры — в 15:30 мск. «Динамо» Киев — ЛНЗ Черкассы: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Апреля 2024 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 15:30 Черкасы Черкасы
  • Черкасы
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    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Киевляне привычно борются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Динамо» Киев лишь на 2 очка отстает от «Шахтера» и «Кривбасса». Да и вообще, весной команда Александра Шовковского сильно прибавила.

    Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда сумела победить. «Динамо» Киев добыло три очка в матче с «Зарей» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Киев добыло 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Команда Шовковского выиграла в 3 своих последних поединках. И лишь ничья в Ровно (1:1) выпадает из общей благостной картины.

    Не сыграют: Виталий Буяльский — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит весьма прилично. Даже без Буяльского динамовцы добывают нужный результат.

    Наконец-то вернулся в строй Андрей Ярмоленко. Капитан и харизматический лидер киевлян уже успел отличиться и записал в свой актив голевую передачу.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Динамовцам уже нельзя терять очки, да и соперник явно слабее киевлян.

    ЛНЗ Черкассы

    Турнирное положение: Черкасский клуб ходит в середняках УПЛ. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

    Зато отрыв от зоны стыков довольно комфортный — 7 очков. Да и потенциал у команды Олега Дулуба достаточно высокий.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. ЛНЗ Черкассы минимально уступил «Руху».

    В пяти своих последних матчах команда победила всего лишь раз. В этих поединках подопечные Дулуба настреляли 4 мяча при 5 пропущенных в собственные ворота.

    Борьба за выживание команде вряд ли угрожает. Вот только не побеждает черкасский клуб уже 4 матча кряду.

    Не сыграют: Арад Бар — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке ЛНЗ Черкассы явно не радует яркой игрой и результатами. Да и 2 последних матча были проиграны.

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    В кадровом плане у команды практически полный штиль. Пропустит отчетный поединок ведущий полузащитник Арад Бар.

    В поединке первого круга черкасский клуб да бой киевлянам. Однако в той встрече ЛНЗ Черкассы проиграл (2:4).

    Наверняка гости будут действовать строго от обороны. ЛНЗ Черкассы имеет весьма приличный подбор исполнителей на всех позициях.

    Статистика для ставок

    • ЛНЗ Черкассы не побеждает 4 матча кряду

    • «Динамо» Киев имеет трехматчевую победную серию

    • Последний очный поединок соперников завершился викторией киевлян (4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.30.

    Прогноз: Динамовцы в последних матчах явно поднаторели в плане реализации.

    Атака киевлян явно будет максимально активна, да и лидер атак команды Владислав Ванат явно постарается упрочить свое лидерство в гонке бомбардиров.

    Ставка: Фора «Динамо» Киев -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — ЛНЗ Черкассы с коэффициентом 3.00. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на футбол. Очередной разгром в исполнении киевлян?!
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