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    «Вегас» моде обыграть «касаток» в Канаде?

    «Ванкувер» — «Вегас». Ставка (к. 2.64), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Вегас»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 09 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Последние результаты «Ванкувера» по сезону нельзя назвать провальными, но они позволяют продолжать погоню за лидирующим в конференции «Далласом».

    Последние матчи: За шесть последних поединков всего лишь две победы, которые пришлись на матч против «Анахайма» (3:2) и «Аризоны» (2:1).

    Травмированные игроки: У Токкета по-прежнему головная боль относительно поиска замен Пулману, Линдхольму, Демко и Ферленду.

    Общий тонус клуба: С таким багажом противостоять мотивированному и внезапно ожившему «Вегасу» будет неимоверно сложно.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Перспективы «Вегаса» выпасть и восьмерки сильнейших на Западе свелись к минимуму. Хоть клуб и располагается на последнем проходном месте, но отставание соперников уж очень серьезное.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Последний матч неожиданно был проигран «Аризоне» (4:7), хотя уровень игры клуба Кэссиди явно не тянул на семь пропущенных голов.

    Травмированные игроки: На клуб из Невады снова обрушились травмы. На больничном находятся Гертл, Ленер, Пьетранджело, Руа, Стоун и Хилл.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Ванкувера» шансы на успех у гостей даже больше, чем у хозяев, которые находятся в небольшой прострации под конец сезона.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» за восемь последних матчей проиграл лишь два раза

    • Три из последних четырех очных поединков остались за «Вегасом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.58, на гостей — 2.64.

    Прогноз: «Вегас» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке

    Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут выдать результативный матч без защиты

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.64.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Вегас» с коэффициентом 2.64. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» моде обыграть «касаток» в Канаде?
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