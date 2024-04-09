В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 09 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Последние результаты «Ванкувера» по сезону нельзя назвать провальными, но они позволяют продолжать погоню за лидирующим в конференции «Далласом».

Последние матчи: За шесть последних поединков всего лишь две победы, которые пришлись на матч против «Анахайма» (3:2) и «Аризоны» (2:1).

Травмированные игроки: У Токкета по-прежнему головная боль относительно поиска замен Пулману, Линдхольму, Демко и Ферленду.

Общий тонус клуба: С таким багажом противостоять мотивированному и внезапно ожившему «Вегасу» будет неимоверно сложно.

«Вегас»

Турнирное положение: Перспективы «Вегаса» выпасть и восьмерки сильнейших на Западе свелись к минимуму. Хоть клуб и располагается на последнем проходном месте, но отставание соперников уж очень серьезное.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Последний матч неожиданно был проигран «Аризоне» (4:7), хотя уровень игры клуба Кэссиди явно не тянул на семь пропущенных голов.

Травмированные игроки: На клуб из Невады снова обрушились травмы. На больничном находятся Гертл, Ленер, Пьетранджело, Руа, Стоун и Хилл.

Общий тонус клуба: В игре против «Ванкувера» шансы на успех у гостей даже больше, чем у хозяев, которые находятся в небольшой прострации под конец сезона.

Статистика для ставок

«Вегас» за восемь последних матчей проиграл лишь два раза

Три из последних четырех очных поединков остались за «Вегасом»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.58, на гостей — 2.64.

Прогноз: «Вегас» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут выдать результативный матч без защиты

Ставка: П2 с коэффициентом 2.64.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.