«Ванкувер»
Турнирное положение: Последние результаты «Ванкувера» по сезону нельзя назвать провальными, но они позволяют продолжать погоню за лидирующим в конференции «Далласом».
Последние матчи: За шесть последних поединков всего лишь две победы, которые пришлись на матч против «Анахайма» (3:2) и «Аризоны» (2:1).
Травмированные игроки: У Токкета по-прежнему головная боль относительно поиска замен Пулману, Линдхольму, Демко и Ферленду.
Общий тонус клуба: С таким багажом противостоять мотивированному и внезапно ожившему «Вегасу» будет неимоверно сложно.
«Вегас»
Турнирное положение: Перспективы «Вегаса» выпасть и восьмерки сильнейших на Западе свелись к минимуму. Хоть клуб и располагается на последнем проходном месте, но отставание соперников уж очень серьезное.
Последние матчи: Последний матч неожиданно был проигран «Аризоне» (4:7), хотя уровень игры клуба Кэссиди явно не тянул на семь пропущенных голов.
Травмированные игроки: На клуб из Невады снова обрушились травмы. На больничном находятся Гертл, Ленер, Пьетранджело, Руа, Стоун и Хилл.
Общий тонус клуба: В игре против «Ванкувера» шансы на успех у гостей даже больше, чем у хозяев, которые находятся в небольшой прострации под конец сезона.
Статистика для ставок
- «Вегас» за восемь последних матчей проиграл лишь два раза
- Три из последних четырех очных поединков остались за «Вегасом»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.58, на гостей — 2.64.
Прогноз: «Вегас» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке
- 1.80Трактор — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.99Торонто — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.05Анахайм — Сент-Луис: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут выдать результативный матч без защиты
Ставка: П2 с коэффициентом 2.64.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.