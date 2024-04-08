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    Сможет ли Хачанов пройти первый раунд в Монте-Карло?

    Хачанов — Норри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 8 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Норри
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:00 мск. Хачанов — Норри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2024 года
    Карен Хачанов
  • Россия
    •  Карен Хачанов 12:00 Кэмерон Норри Кэмерон Норри
  • Великобритания
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    Хачанов

    Карен пока ни разу в этом году не играл на грунте, хотя мог поехать в Марракеш или Эшторил.

    Но, как и в прошлом сезоне, он проведет первый матч на глине в Монте-Карло. Как ни странно, в 2023-м план сработал — россиянин выиграл здесь два матча, после чего уступил Андрею Рублеву, действующему турниру.

    И в целом предыдущий грунтовый сезон получился для Хачанова успешным. Уже после Монте-Карло он добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде и до четвертьфинала на Ролан Гаррос, где очень здорово противостоял Новаку Джоковичу.

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    В этом году пока что главным успехом Хачанова остается победа на турнире в Дохе, а также выход в четвертый круг Australian Open.

    Норри

    Кэм в этом году уже успел пару раз сыграть на грунте. Как обычно, в феврале он заглянул на два главных турнира в Южной Америке — в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

    На первом британец сразу же проиграл Федерико Кории (да, это сенсация), а на втором дошел до полуфинала, где уступил еще одному аргентинцу — Мариано Навоне (тоже неожиданный результат).

    На харде Норри выиграл больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии — проиграл в четвертом круге Александру Звереву на решающем тай-брейке.

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    В марте Норри выиграл по одному матчу на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

    В прошлом году бывшая восьмая ракетка мира не прошел первый раунд в Монте-Карло, проиграв аргентинцу Франсиско Серундоло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.64, победу Норри букмекеры предлагают за 2.26.

    Прогноз: два года назад Карен обыграл Кэма на Ролан Гаррос, причем уверенно — 6:2, 7:5, 5:7, 6:4.

    Несмотря на то, что британец любит и умеет играть на грунте, мы все-таки считаем, что россиянин справится с ним и выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой по геймам (-2,0) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Хачанов — Норри с коэффициентом 1.92. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов пройти первый раунд в Монте-Карло?
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