8 апреля в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Алдиер». Начало игры — в 15:00 мск. «Дордой» — «Алдиер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» привычно ставит перед собой максимальные задачи. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Дордой» в 2 матчах чемпионата добыл 4 очка. Зато в свои ворота команда не пропустила еще ни одного мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда добыла три зачетных балла. «Дордой» уверенно переиграл «Алай Ош» (2:0).

А вот до того команда не сумела победить. «Дордой» удовлетворился лишь сухим паритетом в матче с «Талантом».

Оборона команды действует весьма монолитно. Вот только в атаке бы поднатореть — тогда и за чемпионство можно будет побороться!

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно стабильно. Причем в случае виктории она подтянется к лидеру чемпионата Кыргызстана.

Матчи против «Алдиера» для команды исторически складываются успешно. Из трех очных поединков «Дордой» победил во всех трех.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Дордой» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.

«Алдиер»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде не удался. Ныне команда располагается на скромном 7 месте таблицы.

Притом, что «Алдиер» набрал 3 очка в 2 поединках. Вот только в них команда пропустила 4 мяча в собственные ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Алдиер» в голевой перестрелке уступил «Алге» (2:4).

А вот до того команда добыла три заслуженных очка. «Алдиер» с минимальным счетом переиграл «Кара-Балту».

Очевидно, что команда явно постарается выступить лучше, чем в предыдущем сезоне. Тогда она заняла предпоследнее 9 место.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алдиер» выглядит нестабильно. Да и побороться за высокие места вряд ли получится.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Алдиера» на месте, да и мотивация подняться хотя бы в середину таблицы имеется.

Плюс ко всему, «Алдиер» довольно неплохо смотрится в атаке. Правда, нужно что-то срочно делать с надежностью тылов.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Алдиер» риску уж точно предпочтет игру вторым номером.

Статистика для ставок

«Дордой» не пропускал в 3 своих последних матчах

«Дордой» еще ни разу в истории не пропускал от «Алдиера»

Последний очный поединок принес победу «Дордою» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.26, а победа оппонента — в скромные 13.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.34 и 2.88.

Прогноз: Хозяева мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

«Дордой» выглядит куда мощнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывает.

Ставка: Фора «Дордоя» -2.5 за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Алдиер» не даст себя в обиду.

Ставка: «Алдиер» не проиграет за 4.25