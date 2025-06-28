Баркчи — Хосилот. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 28 июня 2025 года

28 июня в 13-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» и «Хосилот». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баркчи» — «Хосилот», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Баркчи» всего на 4 очка опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 13 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Баркчи» не уступил «Регар-ТадАЗу» (0:0).

До того команда переиграла «Эсхату» (1:0). А вот поединок с «Истаравшаном» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Баркчи» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Баркчи» нынче смотрится довольно выгодно. Команда не пропускала в двух своих последних поединках.

Причем «Баркчи» традиционно успешно противостоит «Хосилоту». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оторваться от опасной зоны на более комфортное расстояние.

«Хосилот»

Турнирное положение: «Хосилот» бьется за выживание в элитном дивизионе. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Хосилот» в 12 матчах чемпионата набрал лишь 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «ЦСКА-Памиру» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Хулбуку» (5:2). А воти чуть ранее она минимально уступила «Регар-ТадАЗу».

При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хосилот» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 17 мячей в 12 поединках чемпионата.

При этом «Хосилот» победил только в трёх матчах из 12. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего два зачетных балла.

Команда явно не отличается стабильностью результатов. Успешные поединки чередуются с откровенно бледноватыми.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Баркчи» не пропускал в 2 последних поединках

«Баркчи» в среднем забивает фактически гол за матч

«Хосилот» пропускает в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баркчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 2.39, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.82.

Прогноз: «Баркчи» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Хосилота» явно небезгрешна.

Ставка: Победа «Баркчи» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20