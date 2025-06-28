Баркчи — Хосилот. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 28 июня 2025 года

«Баркчи»
Турнирное положение: «Баркчи» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Баркчи» всего на 4 очка опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 13 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Баркчи» не уступил «Регар-ТадАЗу» (0:0).
До того команда переиграла «Эсхату» (1:0). А вот поединок с «Истаравшаном» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Баркчи» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Баркчи» нынче смотрится довольно выгодно. Команда не пропускала в двух своих последних поединках.
Причем «Баркчи» традиционно успешно противостоит «Хосилоту». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оторваться от опасной зоны на более комфортное расстояние.
«Хосилот»
Турнирное положение: «Хосилот» бьется за выживание в элитном дивизионе. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Хосилот» в 12 матчах чемпионата набрал лишь 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «ЦСКА-Памиру» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Хулбуку» (5:2). А воти чуть ранее она минимально уступила «Регар-ТадАЗу».
При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хосилот» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 17 мячей в 12 поединках чемпионата.
При этом «Хосилот» победил только в трёх матчах из 12. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего два зачетных балла.
Команда явно не отличается стабильностью результатов. Успешные поединки чередуются с откровенно бледноватыми.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Баркчи» не пропускал в 2 последних поединках
- «Баркчи» в среднем забивает фактически гол за матч
- «Хосилот» пропускает в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Баркчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 2.39, а победа оппонента — в скромные 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.82.
- 2.10ЦСКА — Амкал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.65Бенфика — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 1.87Англия (U21) — Германия (U21): прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Баркчи» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Хосилота» явно небезгрешна.
Ставка: Победа «Баркчи» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20