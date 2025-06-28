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    Витеблянам сразу придётся несладко

    Витебск — Неман. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Витебск» — «Неман»
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    Александр Ксенофонтов
    28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и «Неман». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витебск» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Июня 2025 года

    Витебск

  • Витебск
    •  Витебск 16:00 Неман

    Неман

  • Гродно
    •

    «Витебск»

    Турнирное положение: Витебляне ходят в середняках чемпионата. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Витебск» победил в 5 поединках из 13. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами.

    Витебск — Неман: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Витебск» уступил «Торпедо-БелАЗу» (2:3).

    До того команда переиграла «Сморгонь» (2:1). А вот поединок с земляками из «МЛ Витебска» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Витебск» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Витебляне побеждают с огромной натугой. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

    Причем «Витебск» традиционно неудачно противостоит «Неману». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тем не менее, лишь обороняться витебляне точно не собираются.

    «Неман»

    Турнирное положение: Гродненцы намерены побороться за медали. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Неман» в 13 матчах чемпионата набрал 24 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Неман» переиграл «Минск» (2:1).

    До того команда нанесла поражение минскому «Динамо» (1:0). Да и чуть ранее она разгромила некогда бравый БАТЭ (5:1).

    При этом «Неман» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гродненцы относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 13 поединках белорусского чемпионата.

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    При этом «Неман» пока ни разу не сыграл вничью. А вот отставание от первой тройки составляет всего два зачетных балла.

    Команда нынче находится на психологическом подъеме. Гродненцы покидали поле со щитом в трех своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • Витебляне забивают в среднем реже 2 мячей за матч

    • Гродненцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Неман» победил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: Гродненцы выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же оборона витеблян частенько совершает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Витебск — Неман?

    Матч Витебск — Неман состоится 28 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Витебск — Неман?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Витебск — Неман?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Витебск — Неман?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Витебск — Неман?

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.81.

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    Витебск — Неман: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 28.06.202516:00. Витеблянам сразу придётся несладко
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