Витебск — Неман. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 июня 2025 года

28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и «Неман». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витебск» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Витебск»

Турнирное положение: Витебляне ходят в середняках чемпионата. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Витебск» победил в 5 поединках из 13. А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Витебск» уступил «Торпедо-БелАЗу» (2:3).

До того команда переиграла «Сморгонь» (2:1). А вот поединок с земляками из «МЛ Витебска» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Витебск» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Витебляне побеждают с огромной натугой. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Витебск» традиционно неудачно противостоит «Неману». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тем не менее, лишь обороняться витебляне точно не собираются.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы намерены побороться за медали. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Неман» в 13 матчах чемпионата набрал 24 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Неман» переиграл «Минск» (2:1).

До того команда нанесла поражение минскому «Динамо» (1:0). Да и чуть ранее она разгромила некогда бравый БАТЭ (5:1).

При этом «Неман» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гродненцы относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 13 поединках белорусского чемпионата.

При этом «Неман» пока ни разу не сыграл вничью. А вот отставание от первой тройки составляет всего два зачетных балла.

Команда нынче находится на психологическом подъеме. Гродненцы покидали поле со щитом в трех своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

Витебляне забивают в среднем реже 2 мячей за матч

Гродненцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Неман» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: Гродненцы выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же оборона витеблян частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01