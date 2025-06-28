Муте — Грикспор. Ставка (к. 1.95) и прогноз на финал турнира на Мальорке 28 июня 2025 года

Корентен Муте
Таллон Грикспор
Муте
Корантен вышел в финал на уровне основного тура впервые с января 2020 года, когда он проиграл Андрею Рублеву в решающем матче на турнире в Дохе.
В полуфинале текущего турнира француз выиграл у американца Алекса Микельсена — 6:4, 7:6.
В четвертьфинале Муте одержал победу над Лернером Тьеном — 6:2, 7:5.
В первом круге Муте выиграл у испанца Педро Мартинеса (4:6, 6:3, 6:0), а во втором у него был непростой матч против немца Даниэля Альтмайера (7:6, 7:6).
На «пятисотнике» в Лондоне Муте прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Тейлора Фрица, после чего уступил Джейкобу Фернли.
До этой недели лучшим результатом Корантена в этом году был выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Риме.
Грикспор
Таллон второй раз в сезоне вышел в финал.
В начале апреля нидерландец проиграл итальянцу Лучано Дардери в решающем матче грунтового турнира в Марракеше.
На этой неделе Грикспор попал в число сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть лишь три матча.
В стартовом матче он одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:5, 6:4.
В четвертьфинале Грикспор выиграл у чемпиона турнира в Хертогенбосе канадца Габриэля Диалло (6:4, 6:4), а в полуфинале — у канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:4).
В начале июня Грикспор получил травму в матче против Саши Зверева в четвертом круге Ролан Гаррос. Именно по этой причине он пропустил турнир в Хертогенбосе, на котором ему надо было защищать титул.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 2.75, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.45.
Прогноз: француз не перестает удивлять, поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.