ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий СелюкДмитрий Селюк: Карпин — это говорящая голова, а всю работу выполняют испанцы Лионель МессиКто и почему может (или не может) выиграть КЧМ Фанаты «Бока Хуниорс»Прощай, Аргентина. КЧМ будет скучать по твоим болельщикам — но не по твоему футболу
    Все новости спорта

    Грикспор и Муте дойдут до решающего тай-брейка?

    Муте — Грикспор. Ставка (к. 1.95) и прогноз на финал турнира на Мальорке 28 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Корентен Муте Прогнозы на Таллон Грикспор
    Прогноз и ставки на Муте — Грикспор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против француза Корантена Муте в финале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 28 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мальорка. Мужчины 28 Июня 2025 года

    Корентен Муте

  • Франция
    •  Корентен Муте 16:00 Таллон Грикспор

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •

    Муте

    Корантен вышел в финал на уровне основного тура впервые с января 2020 года, когда он проиграл Андрею Рублеву в решающем матче на турнире в Дохе.

    В полуфинале текущего турнира француз выиграл у американца Алекса Микельсена — 6:4, 7:6.

    В четвертьфинале Муте одержал победу над Лернером Тьеном — 6:2, 7:5.

    В первом круге Муте выиграл у испанца Педро Мартинеса (4:6, 6:3, 6:0), а во втором у него был непростой матч против немца Даниэля Альтмайера (7:6, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    На «пятисотнике» в Лондоне Муте прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Тейлора Фрица, после чего уступил Джейкобу Фернли.

    До этой недели лучшим результатом Корантена в этом году был выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Риме.

    Грикспор

    Таллон второй раз в сезоне вышел в финал.

    В начале апреля нидерландец проиграл итальянцу Лучано Дардери в решающем матче грунтового турнира в Марракеше.

    На этой неделе Грикспор попал в число сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть лишь три матча.

    В стартовом матче он одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:5, 6:4.

    В четвертьфинале Грикспор выиграл у чемпиона турнира в Хертогенбосе канадца Габриэля Диалло (6:4, 6:4), а в полуфинале — у канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:4).

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В начале июня Грикспор получил травму в матче против Саши Зверева в четвертом круге Ролан Гаррос. Именно по этой причине он пропустил турнир в Хертогенбосе, на котором ему надо было защищать титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 2.75, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.45.

    Прогноз: француз не перестает удивлять, поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Муте — Грикспор?

    Матч Муте — Грикспор состоится 28 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Муте — Грикспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Муте — Грикспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Муте — Грикспор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Муте — Грикспор?

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 2.75, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Уайлдер — Херндон
  • Бои
  • Сегодня в 01:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Эдвардс — Сильвейра
  • Бои
  • Сегодня в 07:35
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пегула — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Джойнт — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Улытау — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атырау — Окжетпес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Баркчи — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астана — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фриц — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Гомель — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Таммека — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Муте — Грикспор: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 28.06.202516:00. Грикспор и Муте дойдут до решающего тай-брейка?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры