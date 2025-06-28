Муте — Грикспор. Ставка (к. 1.95) и прогноз на финал турнира на Мальорке 28 июня 2025 года

Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против француза Корантена Муте в финале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 28 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Муте

Корантен вышел в финал на уровне основного тура впервые с января 2020 года, когда он проиграл Андрею Рублеву в решающем матче на турнире в Дохе.

В полуфинале текущего турнира француз выиграл у американца Алекса Микельсена — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Муте одержал победу над Лернером Тьеном — 6:2, 7:5.

В первом круге Муте выиграл у испанца Педро Мартинеса (4:6, 6:3, 6:0), а во втором у него был непростой матч против немца Даниэля Альтмайера (7:6, 7:6).

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Лондоне Муте прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Тейлора Фрица, после чего уступил Джейкобу Фернли.

До этой недели лучшим результатом Корантена в этом году был выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Риме.

Грикспор

Таллон второй раз в сезоне вышел в финал.

В начале апреля нидерландец проиграл итальянцу Лучано Дардери в решающем матче грунтового турнира в Марракеше.

На этой неделе Грикспор попал в число сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть лишь три матча.

В стартовом матче он одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:5, 6:4.

В четвертьфинале Грикспор выиграл у чемпиона турнира в Хертогенбосе канадца Габриэля Диалло (6:4, 6:4), а в полуфинале — у канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:4).

В начале июня Грикспор получил травму в матче против Саши Зверева в четвертом круге Ролан Гаррос. Именно по этой причине он пропустил турнир в Хертогенбосе, на котором ему надо было защищать титул.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 2.75, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: француз не перестает удивлять, поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.