Атырау — Окжетпес: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 28 июня 2025 года

28 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Окжетпес». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Окжетпес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал четыре балла и борется за выживание в элите.

Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в восемь баллов от безопасного 11-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Жениса» (0:2).

Перед этим в 12-м туре национального первенства коллектив остался без баллов, когда теперь уже в домашних стенах оказался слабее «Улытау» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 15-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атырау» проиграл 14 раз и ни разу не выиграл.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 20 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в таблице с отставанием в шесть баллов от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также с отрывом в девять очков от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Ордабасы» (0:1).

Перед этим в 12-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив и вовсе остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «Астаны» (2:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» проиграл, а в пяти последних матчах выиграла лишь дважды.

Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, перспективы выиграть все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником.

Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с семью голами.

Статистика для ставок

в 14-ти из 15-ти последних матчей «Атырау» проиграл

в трёх последних матчах «Атырау» не забивал и неизменно пропускал

в пяти из шести последних матчей «Окжетпеса» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.50, победа «Атырау» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.85 и 1.85.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Окжетпеса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13