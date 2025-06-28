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    Атырау — Окжетпес: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Окжетпес»
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    Даурен Жумат
    28 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Окжетпес». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Окжетпес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 28 Июня 2025 года

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 16:00 Окжетпес

    Окжетпес

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал четыре балла и борется за выживание в элите.

    Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в восемь баллов от безопасного 11-го места.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Жениса» (0:2).

    Перед этим в 12-м туре национального первенства коллектив остался без баллов, когда теперь уже в домашних стенах оказался слабее «Улытау» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 15-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атырау» проиграл 14 раз и ни разу не выиграл.

    Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    «Окжетпес»

    Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 20 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает шестую позицию в таблице с отставанием в шесть баллов от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также с отрывом в девять очков от зоны вылета.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Ордабасы» (0:1).

    Перед этим в 12-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив и вовсе остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «Астаны» (2:5).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» проиграл, а в пяти последних матчах выиграла лишь дважды.

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    Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, перспективы выиграть все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником.

    Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в 14-ти из 15-ти последних матчей «Атырау» проиграл

    • в трёх последних матчах «Атырау» не забивал и неизменно пропускал

    • в пяти из шести последних матчей «Окжетпеса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.50, победа «Атырау» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.85 и 1.85.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Окжетпеса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атырау — Окжетпес?

    Матч Атырау — Окжетпес состоится 28 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атырау — Окжетпес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атырау — Окжетпес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атырау — Окжетпес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атырау — Окжетпес?

    Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.50, победа «Атырау» — в 3.55.

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    Атырау — Окжетпес: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 28.06.202516:00. Поднимется ли «Окжетпес» в топ-5?
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