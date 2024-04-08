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    Циципас дожмет Дьере только в третьем сете?

    Дьере — Циципас. Ставка (к. 2.03) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 8 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дьере — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:00 мск. Дьере — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2024 года

    Дьере

    У Ласло на этот раз было очень сложное начало сезона. По всей видимости, это связано с травмами.

    Сербский теннисист в 2024-м провел десять матчей, в которых одержал лишь три победы.

    В феврале Дьере выиграл по одному матчу на турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

    На первом он одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем, а на втором легко разобрался с испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом.

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    Но, например, на минувшей неделе Дьере уступил итальянцу Фабио Фоньини на старте турнира в Марракеше.

    Циципас

    Стефанос по итогам трех предыдущих месяцев так и не смог вернуться в топ-10, но сказать, что в его игре наблюдается какой-то серьезный спад, тоже нельзя.

    Единственным по-настоящему неприятным моментом стало лишь поражение от Дениса Шаповалова во втором раунде «Мастерса» в Майами.

    На остальных турнирах Циципас выступил гораздо лучше, но сейчас все равно нет смысла обращать на это внимание.

    Серия турниров на грунте это все-таки отдельная история в случае с Циципасом, который дважды выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло.

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    В прошлом году Циципас не прошел на Лазурном берегу 1/4 финала, но зато потом был в финале турнира в Барселоне, в полуфинале римского «Мастерса» и в четвертьфинале Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дьере в этом матче можно поставить за 3.96, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: серб тоже порой здорово играет на глине, о чем Стефанос тоже в курсе. В 2022-м грек с трудом обыграл Ласло в Монте-Карло — 7:5, 7:6. А в прошлом году Дьере неплохо сопротивлялся на Уимблдоне.

    В общем, считаем, что Циципас выиграет, но одержать в первом же матче разгромную победу, скорее всего, не получится.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч Дьере — Циципас с коэффициентом 2.03. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на теннис. Циципас дожмет Дьере только в третьем сете?
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