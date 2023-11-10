В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

После мощнейшего старта — с серией ярких побед — команда из Денвера, штат Колорадо, пережила несколько нетипичных для нее поражений, в период которых она отлетала по-крупному, да еще и без заброшенных шайб.

Несмотря на недавние грубые ошибки, «Колорадо» по-прежнему находится в верхней части таблицы Западной конференции. С 16 очками после 11 матчей он занимает третье место, опережая по дополнительным показателям четвертый «Лос-Анджелес».

В пяти последних матчах команда Джареда Беднара потерпела три поражения. Причем в каждой проигранной встрече она не совершила ни одного результативного действия, а пропускала минимум 4 шайбы.

Все прогнозы на НХЛ

В конце октября «Эвеланш» с одинаковым счетом — 0:4 — были разгромлены «Питтсбургом» и «Баффало», после чего состоялась победа над «Сент-Луисом» (4:1) и еще более крупное поражение от «Вегаса» (0:7). В последнем матче «Колорадо» одержал верх над «Нью-Джерси» (6:3).

«Сиэтл»

Одна из главных западных команд-сенсаций прошлого сезона в текущую кампанию вошла не так эффектно. Проблемы в обороне крайне редко удается компенсировать высококлассной игрой в нападении, хотя в последние недели разгромных поражений стало меньше.

В 13 играх «Сиэтл» набрал 11 очков, с которыми занимает 11-ю строчку в Западной конференции, отставая по дополнительным показателям от десятого «Сент-Луиса». От зоны первой восьмерки «Кракен» отделяют 2 балла.

В период с 31 октября по 3 ноября команда Дэйва Хэкстола успела провести два матча. Оба закончились ее победой. В текущей регулярке это был самый продолжительный безошибочный отрезок «Кракена».

Сенсационный результат «Сиэтл» показал на катке «Тампы-Бэй», одержав верх в овертайме (4:3 ОТ), после чего была добыта победа над «Нэшвиллом» дома (4:2). В последних матчах «Кракен» вновь проиграл. Его соперниками оказались «Калгари» (3:6) и «Аризона» (3:4 Б).

Коэффициенты

На победу «Колорадо» букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.50, а на победу «Сиэтла» — 3.30.

Прогноз

В нынешнем сезоне «Колорадо» уже обыгрывал «Сиэтл» на льду «Клаймат Пледж Арены» . В матче 18 октября «Эвеланш» уничтожили хозяев (4:1).

С тех пор команда Джареда Беднара успела пережить серию крупных поражений, но на дистанции она по-прежнему смотрится уверенно, сметая со своего пути разного уровня соперников, и «Сиэтл» — с его проблемами оборонительного плана — едва ли сможет рассчитывать на успех на территории «Эвеланш».

Ставка

В Денвере хозяева обрушат на «Кракен» весь свой гнев, обусловленный недавними провалами. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит с форой -1 за 2.03.

В семи выигранных матчах из восьми в текущей кампании «Эвеланш» забрасывали от четырех шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 за 2.03.