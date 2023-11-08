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    НХЛ. «Тампа» выиграла у «Монреаля», «Рейнджерс» — у «Дейтройта», а «Нью-Джерси» уступил «Колорадо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 ноября

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    Никита Кучеров
    В регулярном чемпионате НХЛ завершился очередной игровой день.

    «Каролина» — «Баффало» — 3:2 ОТ

    «Каролина» выиграла пять из шести последних матчей.

    Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в эпизоде со второй заброшенной шайбой в ворота «Баффало».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Баффало» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Деанджело — 1 (бол.), 12:43 — 1:0. Так — 4, 23:51 — 1:1. Шей — 2 (Ахо, Орлов), 47:54 — 2:1. Далин — 3 (бол., Томпсон, Миттельштадт), 49:23 — 2:2. Нечас — 5 (Ахо, Шей), 61:30 — 3:2Вратари: Раанта — ЛуукконенШтраф: 8 — 8Броски: 27 (9+9+7+2) — 22 (6+9+5+2)

    «Каролина» — «Баффало» — 3:2 ОТ

    «Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:5

    Одним из лучших в этом матче был Никита Кучеров. Нападающий «Тампы» отметился голом и результативной передачей.

    Кучеров, в активе которого теперь 22 (10+12) очка в 13 играх, возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

    «Монреаль» потерпел четвертое поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:4, 0:0, 3:1)
    Голы: Кучеров — 10 (Хагель, Пойнт), 0:22 — 0:1. Пол — 6 (Стэмкос, Хедман), 7:15 — 0:2. Барре-Буле — 4 (бол., Хагель, Сергачев), 9:09 — 0:3. Эйссимонт — 4 (Хедман, Чернак), 13:50 — 0:4. Сузуки — 4 (бол., Кофилд, Монахэн), 46:50 — 1:4. Пеццетта — 1 (Эванс, Гуле), 47:24 — 2:4. Пол — 7 (бол., Кучеров, Стэмкос), 57:40 — 2:5. Дворак — 1 (Харрис, Бэррон), 59:41 — 3:5Вратари: Аллен (Монтембо, 13:50) — ТомкинсШтраф: 19 — 21Броски: 25 (5+8+12) — 32 (9+8+15)

    «Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:5

    «Айлендерс» — «Миннесота» — 2:4

    Одну из четырех шайб в ворота команды из Нью-Йорка забросил Кирилл Капризов. Российский форвард «Миннесоты» набрал 12 (4+8) очков в 12-ти матчах сезона.

    «Айлендерс» проиграли три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Миннесота» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Марун — 2 (Эрикссон Эк, Миддлтон), 0:19 — 0:1. Добсон — 5 (Сизикас, Клаттербак), 11:00 — 1:1. Вальстрем — 1 (бол., Энгвалль, Ахо), 28:34 — 2:1. Леттьери — 1 (Болди, Фэйбер), 32:03 — 2:2. Капризов — 4 (бол., Зуккарелло, Юханссон), 46:50 — 2:3. Эрикссон Эк — 7 (Марун), 47:32 — 2:4Вратари: Варламов (57:29 — 59:51) — ФлериШтраф: 12 — 14Броски: 28 (6+14+8) — 31 (9+12+10)

    «Айлендерс» — «Миннесота» — 2:4

    «Рейнджерс» — «Детройт» — 5:3

    Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором заброшенной шайбы и ассиста. Россиянин продлил результативную серию до 12-ти матчей, в которых набрал 20 (7+13) очков.

    «Рейнджерс» выиграли семь из восьми последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Детройт» — 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)
    Голы: Трочек — 2 (Густафссон), 1:40 — 1:0. Крайдер — 9 (бол., Густафссон, Панарин), 27:31 — 2:0. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Крайдер), 28:15 — 3:0. Панарин — 7 (Лафренье), 31:21 — 4:0. Куилль — 3 (Джонс, Шнайдер), 34:10 — 5:0. Расмуссен — 2 (Чиаро, Питри), 47:55 — 5:1. Костин — 1 (Чиаро, Фишер), 48:15 — 5:2. Копп — 5 (Комфер, Хуссо), 53:49 — 5:3Вратари: Куик — Хуссо (57:07)Штраф: 12 — 6Броски: 32 (13+13+6) — 28 (5+7+16)

    «Рейнджерс» — «Детройт» — 5:3

    «Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:5

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
    Голы: Шайфли — 5 (бол., Иафалло, Коннор), 8:44 — 0:1. Пионк — 1 (Шайфли, Иафалло), 16:15 — 0:2. Томас — 5 (Такер, Капанен), 16:55 — 1:2. Коннор — 7 (бол., Моррисси, Иафалло), 24:34 — 1:3. Коннор — 8 (Шайфли, Иафалло), 41:02 — 1:4. Шенн — 2 (Крюг, Фолк), 48:08 — 2:4. Перфетти — 2 (п.в., Моррисси), 57:32 — 2:5Вратари: Биннингтон (56:55 — 57:32) — ХеллибакШтраф: 8 — 4Броски: 22 (12+6+4) — 37 (10+17+10)

    «Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:5

    «Аризона» — «Сиэтл» — 4:3 Б

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Сиэтл» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Победный буллит: Толванен — 3 (Гурд, Олексяк), 0:40 — 0:1. Маччелли — 2 (Бьюгстад, Дермотт), 6:07 — 1:1. Хейтон — 1 (бол., Келлер, Шмальц), 23:59 — 2:1. Шульц — 2 (Бенайерс, Эберле), 24:57 — 2:2. Шварц — 6 (бол., Бенайерс, Толванен), 41:16 — 2:3. Келлер — 5 (бол., Шмальц, Дурзи), 41:58 — 3:3Голы: БьюгстадВратари: Ингрэм — ДаккордШтраф: 10 — 12Броски: 28 (8+10+7+3) — 38 (12+10+14+2)

    «Аризона» — «Сиэтл» — 4:3 Б

    «Калгари» — «Нэшвилл» — 4:2

    Защитник «Калгари» Никита Задоров отметился результативной передачей.

    «Нэшвилл» проиграл три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
    Голы: Маккэррон — 1 (Фоуди, Дель Гайзо), 4:35 — 0:1. Шервуд — 3 (Евангелиста, Новак), 14:34 — 0:2. Дюбе — 2 (Задоров, Десаймон), 35:06 — 1:2. Хэнифин — 2 (Шарангович, Танев), 44:45 — 2:2. Коулмэн — 3 (Кадри, Десаймон), 46:24 — 3:2. Кадри — 2 (п.в., Шарангович, Зари), 58:21 — 4:2Вратари: Маркстрем — Сарос (57:24 — 58:21, 59:04 — 59:54)Штраф: 4 — 6Броски: 39 (17+10+12) — 19 (6+10+3)

    «Калгари» — «Нэшвилл» — 4:2

    «Анахайм» — «Питтсбург» — 0:2

    «Питтсбург» прервал шестиматчевую победную серию «Анахайма».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Питтсбург» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Зогорна — 3 (Эллер, Карлссон), 12:34 — 0:1. Кросби — 6 (п.в.), 59:40 — 0:2Вратари: Гибсон (58:03 — 59:04, 59:22 — 59:24, 59:31 — 59:40) — Джерри (Хелльберг, 38:24)Штраф: 4 — 6Броски: 32 (14+7+11) — 36 (8+17+11)

    «Анахайм» — «Питтсбург» — 0:2

    «Колорадо» — «Нью-Джерси» — 6:3

    Финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

    Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился ассистом в эпизоде с третьим голом.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Нью-Джерси» — 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
    Голы: Тоффоли — 8 (Марино, Маклеод), 3:43 — 0:1. Рантанен — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 15:50 — 1:1. Колтон — 3 (Вуд, О`Коннор), 22:25 — 2:1. Майер — 3 (бол., Братт, Хэмилтон), 31:04 — 2:2. Вуд — 2 (мен., Ничушкин, Макар), 31:45 — 3:2. Хэмилтон — 5 (бол., Тоффоли, Палат), 35:04 — 3:3. Джохансен — 5, 47:37 — 4:3. Маккиннон — 5 (Рантанен, Макар), 49:45 — 5:3. Рантанен — 8 (п.в.), 58:33 — 6:3Вратари: Георгиев — Ванечек (57:01 — 58:33)Штраф: 21 — 12Броски: 32 (11+9+12) — 23 (8+8+7)

    «Колорадо» — «Нью-Джерси» — 6:3

    «Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 2:1

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Дюклер — 3 (Лабанк, Гранлунд), 1:43 — 1:0. Эклунд — 2 (бол., Дюклер), 36:18 — 2:0. Фараби — 6 (Санхейм, Лотон), 38:51 — 2:1Вратари: Блэквуд — Эрссон (58:34)Штраф: 27 — 27Броски: 19 (4+7+8) — 39 (13+11+15)

    «Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 2:1
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