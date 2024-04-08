«Каса Пия» на своем поле сыграет против «Эшторила» в 28-м туре португальской Примейры. Встреча, которая пройдет 8 апреля, начнется в 22:15 по мск. «Каса Пия» — «Эшторил»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Каса Пия»

Турнирное положение: С 30 набранными очками на текущий момент в таблице «Каса Пия» идет на девятой позиции, но опасную зону опережает всего на семь пунктов.

Лиссабонский коллектив выиграл всего восемь встреч из 27 проведенных, шесть игр свел вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей составляет 27:39.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «гуси» на выезде разгромили аутсайдера «Визелу» со счетом 4:0. А перед этим они проиграли два поединка кряду, уступив в гостях 1:3 «Эштреле» и на своем поле 0:1 грозной «Бенфике».

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В отрезке последних шести встреч чемпионата «Каса Пия» смогла выиграть в половине из них. Также еще в этот период времени столичная команда расписала одну мировую и дважды уступала. И двух случаях данного периода коллектив не смог забить.

«Эшторил»

Турнирное положение: С 28 набранными очками «Эшторил» находится на 13 строке в таблице и красную зону обходит на пять пунктов.

Коллектив текущем первенстве отпраздновал восемь викторий, четыре раза сыграл вничью и 15 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 43:49.

Последние матчи: «Канарейки» вышли победителями из своих двух последних встреч, проведя их оба на своем поле. Сперва они смогли одолеть со счетом 1:0 «Портимоненсе», а затем с таким же результатом сенсационно переиграли «Порту».

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

Состояние команды: «Эшторил» отлично провел свои две последние игры, выиграв их обе с сухим счетом. Но перед этим команда не побеждала на протяжении пяти встреч кряду, четыре раза уступив за этот период при одной мировой. Однако в этот неудачный период коллектив забивал в каждой игре.

Статистика для ставок

Дома у «Каса Пии» только одна виктория за предыдущие семь встреч и четыре фиаско

«Эшторил» в гостях не побеждает вот уже семь игр кряду, проиграв четыре из них

«Эшторил» выиграл у «Каса Пии» в пяти из семи минувших очных матчей при двух ничьих

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Каса Пии» — 2.53, победа «Эшторила» — 2.86, ничья — 3.24.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.29 и 1.63 соответственно.

Прогноз: В первую очередь ожидаем, что в этом матче будет обмен голами. Так как «гуси» дома зачастую без забитого мяча не остаются, а «канарейки» в своем последнем отрезке сухих игр не выдавали.

Ставка: обе забьют за 1.92.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом матче будет мировой исход, ведь обе стороны наверняка будут рады положить в свою копилку по баллу.

Ставка: ничья за 3.24.