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    «Птичье дерби» завершится вничью

    «Каса Пия» — «Эшторил». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 8 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Каса Пия» — «Эшторил»
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    «Эшторил»
    «Каса Пия» на своем поле сыграет против «Эшторила» в 28-м туре португальской Примейры. Встреча, которая пройдет 8 апреля, начнется в 22:15 по мск. «Каса Пия» — «Эшторил»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Апреля 2024 года
    Каза Пия
  • Лиссабон
    •  Каза Пия 22:15 Эшторил Эшторил
  • Португалия. Примера
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    «Каса Пия»

    Турнирное положение: С 30 набранными очками на текущий момент в таблице «Каса Пия» идет на девятой позиции, но опасную зону опережает всего на семь пунктов.

    Лиссабонский коллектив выиграл всего восемь встреч из 27 проведенных, шесть игр свел вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей составляет 27:39.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «гуси» на выезде разгромили аутсайдера «Визелу» со счетом 4:0. А перед этим они проиграли два поединка кряду, уступив в гостях 1:3 «Эштреле» и на своем поле 0:1 грозной «Бенфике».

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В отрезке последних шести встреч чемпионата «Каса Пия» смогла выиграть в половине из них. Также еще в этот период времени столичная команда расписала одну мировую и дважды уступала. И двух случаях данного периода коллектив не смог забить.

    «Эшторил»

    Турнирное положение: С 28 набранными очками «Эшторил» находится на 13 строке в таблице и красную зону обходит на пять пунктов.

    Коллектив текущем первенстве отпраздновал восемь викторий, четыре раза сыграл вничью и 15 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 43:49.

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    • Последние матчи: «Канарейки» вышли победителями из своих двух последних встреч, проведя их оба на своем поле. Сперва они смогли одолеть со счетом 1:0 «Портимоненсе», а затем с таким же результатом сенсационно переиграли «Порту».

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

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    Состояние команды: «Эшторил» отлично провел свои две последние игры, выиграв их обе с сухим счетом. Но перед этим команда не побеждала на протяжении пяти встреч кряду, четыре раза уступив за этот период при одной мировой. Однако в этот неудачный период коллектив забивал в каждой игре.

    Статистика для ставок

    • Дома у «Каса Пии» только одна виктория за предыдущие семь встреч и четыре фиаско

    • «Эшторил» в гостях не побеждает вот уже семь игр кряду, проиграв четыре из них

    • «Эшторил» выиграл у «Каса Пии» в пяти из семи минувших очных матчей при двух ничьих

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Каса Пии» — 2.53, победа «Эшторила» — 2.86, ничья — 3.24.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.29 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь ожидаем, что в этом матче будет обмен голами. Так как «гуси» дома зачастую без забитого мяча не остаются, а «канарейки» в своем последнем отрезке сухих игр не выдавали.

    Ставка: обе забьют за 1.92.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом матче будет мировой исход, ведь обе стороны наверняка будут рады положить в свою копилку по баллу.

    Ставка: ничья за 3.24.

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    Ставка и прогноз на матч «Каса Пия» — «Эшторил» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на футбол. «Птичье дерби» завершится вничью
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