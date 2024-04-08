ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России Себастьян ХёнессНемного иной Хёнесс. Является ли наставник «Штутгарта» следующим звездным молодым тренером Германии? Эпизод матча«Перестрелка» лучших защит лиги в Нижнем Новгороде. «Краснодар» победил «Пари НН» и вернул лидерство
  • 03:31
    • Глава «Телеспорта» задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере
  • 01:48
    • «Атлетик» победил «Мальорку» по пенальти и завоевал Кубок Испании
  • 00:04
    • «ПСЖ» не смог победить «Клермон»
  • 23:13
    • Касаткина одолела Пегулу и пробилась в финал турнира в Чарльстоне
  • 22:40
    • В «Баварии» высказались о будущем Тухеля
    Все новости спорта

    «Осер» приблизится к элите

    «Осер» — «Труа». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 8 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Осер Прогнозы на Труа
    Прогноз и ставки на «Осер» — «Труа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Осер»
    8 апреля в 31-м туре второй французской лиги «Осер» на своем поле сыграет против «Труа». Начало встречи запланировано на 21:45 по мск. «Осер» — «Труа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 2 08 Апреля 2024 года
    Осер
  • Осер
    •  Осер 21:45 Труа Труа
  • Труа
    •

    «Осер»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице второго французского дивизиона «Осер» с 58 набранными очками идет первым, опережая на пять пунктов третью строку.

    Коллектив Кристофа Пелиссье отпраздновал 16 викторий в 30 проведенных встречах, десять раз сыграл вничью и четыре раза уступал, разница мячей — 54:28.

    Последние матчи: В прошлом туре бургундцы на выезде минимально переиграли «Аяччо» со счетом 1:0, а игровым днем ранее они на своей территории одолели «Кан» 2:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Осер» вышел победителем из своих двух последних проведенных игр, выиграв оба раза с минимальной разницей. перед этим же команда не побеждала в чемпионате на протяжении трех встреч, где дважды проиграла и за все эти поединки забила лишь гол.

    «Труа»

    Турнирное положение: Клуб из Шампани в таблице сейчас разместился на 16 строке, имея в активе 35 баллов и всего на пункт опережает зону вылета.

    «Труа» за всю дистанцию смог отпраздновать восемь выигрышей, а также по 11 раз уступал и играл вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 35:39.

  • Темные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ
  • Обновленный формат Лиги чемпионов откроет двери для целого ряда менее известных команд
  • 05/04/2024

    • Последние матчи: «Синие» в своей последней встрече чемпионата на своем поле уступили соседу по турнирке «Родезу» со счетом 2:3. И этим фиаско они прервали свою 3-матчевую серию без фиаско, в которой раз победили.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Труа» в отрезке последних пяти матчей первенства страны смог одержать только одну викторию. А также в этот период команда по два раза уступала и расписывала мировые. Однако за весь этот отрезок времени она не забивала лишь в одном случае.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Осера» 9-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было шесть выигрышей

    • «Труа» в гостях не побеждает вот уже в шести играх кряду, четыре из них завершив вничью

    • «Осер» выиграл у «Труа» в трех из четырех предыдущих очных противостояний при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Осера» букмекеры дают коэффициент 1.45. Ничья оценена в 4.65, а победа «Труа» оценена в 6.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке прогнозируем победу «Осера», так как он сейчас просто сильнее, да и домашние стены будут хорошим подспорьем. Однако уверенного выигрыша хозяев не ждем и поэтому ставим на такой исход — победа «Осера» в один мяч или ничья.

    Рекомендуемая ставка: победа «Осера» в один мяч или ничья за 2.08.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что в обоих таймах будет забито меньше 1,5 гола, ведь эти коллективы высокой результативностью не отличаются.

    Ставка: Оба таймах меньше 1,5 гола за 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брест — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бублик — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Монца — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реймс — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Монпелье — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Тулуза — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Музетти — Фритц
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Труа» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на футбол. «Осер» приблизится к элите
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры