8 апреля в 31-м туре второй французской лиги «Осер» на своем поле сыграет против «Труа». Начало встречи запланировано на 21:45 по мск. «Осер» — «Труа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице второго французского дивизиона «Осер» с 58 набранными очками идет первым, опережая на пять пунктов третью строку.

Коллектив Кристофа Пелиссье отпраздновал 16 викторий в 30 проведенных встречах, десять раз сыграл вничью и четыре раза уступал, разница мячей — 54:28.

Последние матчи: В прошлом туре бургундцы на выезде минимально переиграли «Аяччо» со счетом 1:0, а игровым днем ранее они на своей территории одолели «Кан» 2:1.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Осер» вышел победителем из своих двух последних проведенных игр, выиграв оба раза с минимальной разницей. перед этим же команда не побеждала в чемпионате на протяжении трех встреч, где дважды проиграла и за все эти поединки забила лишь гол.

«Труа»

Турнирное положение: Клуб из Шампани в таблице сейчас разместился на 16 строке, имея в активе 35 баллов и всего на пункт опережает зону вылета.

«Труа» за всю дистанцию смог отпраздновать восемь выигрышей, а также по 11 раз уступал и играл вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 35:39.

Последние матчи: «Синие» в своей последней встрече чемпионата на своем поле уступили соседу по турнирке «Родезу» со счетом 2:3. И этим фиаско они прервали свою 3-матчевую серию без фиаско, в которой раз победили.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Труа» в отрезке последних пяти матчей первенства страны смог одержать только одну викторию. А также в этот период команда по два раза уступала и расписывала мировые. Однако за весь этот отрезок времени она не забивала лишь в одном случае.

Статистика для ставок

Сейчас у «Осера» 9-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было шесть выигрышей

«Труа» в гостях не побеждает вот уже в шести играх кряду, четыре из них завершив вничью

«Осер» выиграл у «Труа» в трех из четырех предыдущих очных противостояний при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Осера» букмекеры дают коэффициент 1.45. Ничья оценена в 4.65, а победа «Труа» оценена в 6.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.20 соответственно.

Прогноз: В этом поединке прогнозируем победу «Осера», так как он сейчас просто сильнее, да и домашние стены будут хорошим подспорьем. Однако уверенного выигрыша хозяев не ждем и поэтому ставим на такой исход — победа «Осера» в один мяч или ничья.

Рекомендуемая ставка: победа «Осера» в один мяч или ничья за 2.08.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что в обоих таймах будет забито меньше 1,5 гола, ведь эти коллективы высокой результативностью не отличаются.

Ставка: Оба таймах меньше 1,5 гола за 2.85.