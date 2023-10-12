В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 12 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» провел несколько спорных трейдов во время прошлой регулярки и нынешнего межсезонья.

Можно было бы говорить о том, что команда по ряду позиций ослабела, только если бы её тренером был кто-нибудь другой, а не Тодд Маклеллан.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Колорадо 1X2Новым игрокам 2.554.202.35Бонус$9500

Все основные активы в лице Анжея Копитара и Дрю Даути в клубе, а среди молодежи есть много молодых и дерзких.

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Правда не факт, что в стартовом поединке против «Колорадо» да ещё и на своем льду вполне себе добротному коллективу из Калифорнии удастся победить.

«Колорадо»

«Колорадо» намеревается полностью отыграться за проваленный прошлый сезон, который испортили травмы.

Вот только в новый чемпионат клуб из Денвера входит снова с не до конца заполненным ростером, поскольку не может играть один из джокеров в лице шведа Габриэля Ландескуга.

Беднар точно придумает, как играть в свежий и «не застоявшийся» хоккей, тем более у него в команде много свежей крови.

По общему уровню силы именно гости в предстоящей игре выглядят более реальными претендентами на победу.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.20, на гостей — 2.35.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Колорадо» видится более реальным претендентом на победу.

Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас обилием заброшенных шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.35.

Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.19.