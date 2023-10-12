«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» провел несколько спорных трейдов во время прошлой регулярки и нынешнего межсезонья.
Можно было бы говорить о том, что команда по ряду позиций ослабела, только если бы её тренером был кто-нибудь другой, а не Тодд Маклеллан.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Колорадо
Все основные активы в лице Анжея Копитара и Дрю Даути в клубе, а среди молодежи есть много молодых и дерзких.
Правда не факт, что в стартовом поединке против «Колорадо» да ещё и на своем льду вполне себе добротному коллективу из Калифорнии удастся победить.
«Колорадо»
«Колорадо» намеревается полностью отыграться за проваленный прошлый сезон, который испортили травмы.
Вот только в новый чемпионат клуб из Денвера входит снова с не до конца заполненным ростером, поскольку не может играть один из джокеров в лице шведа Габриэля Ландескуга.
Беднар точно придумает, как играть в свежий и «не застоявшийся» хоккей, тем более у него в команде много свежей крови.
По общему уровню силы именно гости в предстоящей игре выглядят более реальными претендентами на победу.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.20, на гостей — 2.35.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Колорадо» видится более реальным претендентом на победу.
Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас обилием заброшенных шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.35.
Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.19.