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    Чемпионы начнут серию с победы?

    «Денвер» — «Миннесота». Ставка (к. 2.67) и прогноз на матч плей-офф НБА, 05 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Миннесота»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннессоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 05 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Денвер» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 07 Мая 2024 года
    Денвер
  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 05:00 Миннесота Миннесота
  • НБА. Плей-офф
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    «Денвер»

    Турнирное положение: В первом раунде «Денвер» весьма неплохо размялся в матче против отнюдь не самого слабого соперника.

    Последние матчи: Не сказать, что Йокич и Мюррей испытали какие-то серьезные сложности в серии против «Лейкерс», но оформить победу в четырех матчах им не удалось.

    Травмированные игроки: Гиллеспи и Чанчар по-прежнему находятся вне игры, но их отсутствие сильно не отразилось на результатах коллектива из Колорадо.

    Общий тонус клуба: «Наггетс» будут начинать первый матч в серии в качестве фаворита, но недооценка «Миннесоты» отразится на итоговом результате матча.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Стартовая серия плей-офф у «Миннесоты» получилась даже проще, чем у «Наггетс», хотя «Финикс» куда более серьезный соперник, нежели «озерники».

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Финч и его баскетболисты разобрали соперника, буквально, на атомы. Командные взаимодействия у клуба из Миннеаполиса отточены практически до автоматизма.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «волков» по-прежнему не может рассчитывать на Кларка, не могущего залечить травму ахиллового сухожилия.

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    Общий тонус клуба: Первая игра серии будет проходить в обоюдоострой борьбе до последней секунды встречи, и у гостей довольно приличные шансы, чтобы повести в предстоящей серии.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» проиграл один матч за шесть последних поединков

    • «Миннесота» не проигрывает четыре матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.51, а на победу «Миннесоты» — 2.67.

    Прогноз: «Денвер» имеет больше шансов на успех в первой игре серии, но гости преподнесут сюрприз

    Альтернативный прогноз: Первый матч серии будет изобиловать набранными очками с двух сторон

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.67.

    Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.11.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Миннесота» с коэффициентом 2.67. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на баскетбол. Чемпионы начнут серию с победы?
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