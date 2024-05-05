«Денвер»
Турнирное положение: В первом раунде «Денвер» весьма неплохо размялся в матче против отнюдь не самого слабого соперника.
Последние матчи: Не сказать, что Йокич и Мюррей испытали какие-то серьезные сложности в серии против «Лейкерс», но оформить победу в четырех матчах им не удалось.
Травмированные игроки: Гиллеспи и Чанчар по-прежнему находятся вне игры, но их отсутствие сильно не отразилось на результатах коллектива из Колорадо.
Общий тонус клуба: «Наггетс» будут начинать первый матч в серии в качестве фаворита, но недооценка «Миннесоты» отразится на итоговом результате матча.
«Миннесота»
Турнирное положение: Стартовая серия плей-офф у «Миннесоты» получилась даже проще, чем у «Наггетс», хотя «Финикс» куда более серьезный соперник, нежели «озерники».
Последние матчи: Финч и его баскетболисты разобрали соперника, буквально, на атомы. Командные взаимодействия у клуба из Миннеаполиса отточены практически до автоматизма.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «волков» по-прежнему не может рассчитывать на Кларка, не могущего залечить травму ахиллового сухожилия.
Общий тонус клуба: Первая игра серии будет проходить в обоюдоострой борьбе до последней секунды встречи, и у гостей довольно приличные шансы, чтобы повести в предстоящей серии.
Статистика для ставок
- «Денвер» проиграл один матч за шесть последних поединков
- «Миннесота» не проигрывает четыре матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.51, а на победу «Миннесоты» — 2.67.
Прогноз: «Денвер» имеет больше шансов на успех в первой игре серии, но гости преподнесут сюрприз
- 1.70Даллас — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
- 2.40Орландо — Кливленд: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Альтернативный прогноз: Первый матч серии будет изобиловать набранными очками с двух сторон
Ставка: П2 с коэффициентом 2.67.
Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.11.