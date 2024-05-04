4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Интер» Милан. Начало игры — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сассуоло»

Турнирное положение: команда полностью проваливает текущий сезон и близка к вылету из Серии А. Сейчас «Сассуоло» в таблице чемпионата Италии занимает 19 место с 26 очками.

Последние матчи: в последнем туре подопечные Давиде Баллардини были уничтожены в гостях «Фиорентиной» со счетом 1:5, показав полную разбалансированность и хаос в игре.

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Ранее «Сассуоло» уступил на своем поле «Лечче» (0:3) и сыграл вничью в гостях с «Миланом» (3:3).

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: дисквалифицирован защитник Руан, травмирован лидер и капитан Берарди, а также Дефрель, Кастильехо, Липани, все они важные игроки клуба.

Состояние команды: назначение Баллардини на пост главного тренера «Сассуоло» не смогло остановить падение. Впервые за долгие годы команда близка к вылету из Серии А. У нее нет ни характера, ни игры.

«Интер»

Турнирное положение: команда Симоне Индзаги давно стала чемпионом Италии. У команды сейчас в таблице Серии А 89 очков и она может наслаждаться успехом.

Последние матчи: в 34-м туре «Интер» уверенно на своем поле обыграл «Торино» со счетом 2:0. Главным героем встречи стал Хакан Чалханоглу, оформивший дубль во втором тайме.

Ранее была победа в миланском дерби со счетом 2:1, принесшая скудетто, и ничья дома с «Кальяри» (2:2).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: «Интер» может наслаждаться законным чемпионством, команда была на голову всех сильнее в Серии А, немного только не повезло в ЛЧ. В чемпионате «нерадзурри» пока продолжают быть мотивированными и заряженными на победы.

Статистика для ставок

В первом круге «Сассуоло» обыграл в гостях «Интер» со счетом 2:1

В прошлом сезоне «Интер» выиграл обе встречи — 1:0, 4:2

«Сассуоло» одна из худших команд чемпионата по пропущенным мячам (70), тогда как «Интер» забил больше всех (80)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сассуоло» дают 6,20, а на «Интер» — 1,52, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,64, а тотал больше 3,5 за 2,34.

Прогноз: даже второй состав «Интера» гораздо мощнее разваленного «Сассуоло», где половиной команды являлся тяжело травмированный Берарди. Если команда захочет хоть немного играть в футбол, то без проблем увезет три очка.

Ставка: победа «Интера» с форой -1 за 1,87.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с разгромной победой «Интера».

Ставка: победа «Интера» с форой -2 за 3,40.