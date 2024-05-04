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    «Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

    «Краснодар» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 27-го тура российской Премьер-лиги.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

    «Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Шатара, Тодорович, Ловат, Камилов, Тимофеев, Садулаев, Ковачев, Конате.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 4-го мая в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 26-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. «Ахмат» — на 10-й позиции (29 баллов).

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