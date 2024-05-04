«Краснодар» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, прогноз

«Краснодар» Фото: globallookpress.com
«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Шатара, Тодорович, Ловат, Камилов, Тимофеев, Садулаев, Ковачев, Конате.
Матч между этими командами состоится сегодня, 4-го мая в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
После 26-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. «Ахмат» — на 10-й позиции (29 баллов).