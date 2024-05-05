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    Лусиндо не оставит шансов Ковалькевич и ворвется в топ-15?

    Ковалькевич — Лусиндо. Ставка (к. 3.25) и прогноз на ММА, UFC 301, 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ковалькевич — Лусиндо
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    Каролина Ковалькевич
    В рамках турнира UFC 301 5 мая пройдет поединок Каролины Ковалькевич и Ясмин Лусиндо в женском минимальном весе. Начало — 04:05 (мск). Ковалькевич — Лусиндо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Каролина Ковалькевич

    Турнирное положение: Каролина Ковалькевич бывший претендент на титул в женском минимальном дивизионе, но сейчас она лишь 13-я в рейтинге. Теперь полячка борется за сохранение места в топ-15.

    Последние бои: На данный момент Ковалькевич идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Правда до этого была серия из пяти поражений кряду. Удача улыбнулась бывшей претендентке на титул только лишь после того, как ей понизили уровень оппозиции. В последнем бою она выиграла по очкам у Дианы Белбиты.

    Состояние бойца: В свои 38 лет Каролина уже не может тягаться с более молодыми соперниками. Она проигрывала всем из топ-15 и побеждала только тех, кому далеко до попадания в рейтинг. Говорить о каких-то титульных или рейтинговых амбициях в таком состоянии не приходится.

    Ясмин Лусиндо

    Турнирное положение: Ясмин Лусиндо в отличие от ее соперницы пока нет в рейтинге. Она только недавно попала в промоушен и ей приходится доказывать свое право на попадание в топ-15.

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  • 22/04/2024

    • Последние бои: В рамках UFC у 22-летней бразильянки было 3 поединка. В дебюте она проиграла единогласным решением Язмин Ауреги. Но далее сумела одержать 2 победы кряду. Последняя из них была достигнута сабмишном в противостоянии с Польяной Вианой.

    Состояние бойца: Тот факт что в свои 22 года Лусиндо уже удачно конкурирует с середняками дивизиона говорит о больших перспективах в ближайшем будущем.

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    Пока бразильянка прекрасно делает, то что у нее получается лучше всего: залеживает соперниц на земле и финиширует их при первой удачной возможности.

    Статистика для ставок

    • Ковалькевич выиграла 4 предыдущих боя

    • Лусиндо выиграла 4 из пяти предыдущих боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение молодой бразильянке. На победу Лусиндо можно поставить за 1.25, тогда как на успех Ковалькевич предлагают поставить за 3.85.

    Прогноз: Вряд ли Каролина сумеет продлить свою победную серию. Уж слишком неудобный соперник достался ей на этот раз. В любом случае, в этом бою вряд ли стоит ожидать быстрого финиша. Ясмин предпочитает контролировать соперниц на земле. Да и 3 последних боя с участием Ковалькевич дошли до решения. Вероятный исход боя — это победа бразильянки по очкам.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.50.

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    Ставка и прогноз на матч Ковалькевич — Лусиндо с коэффициентом 1.50. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на бои. Лусиндо не оставит шансов Ковалькевич и ворвется в топ-15?
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