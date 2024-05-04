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    «Оренбург» на своем поле обыграл «Крылья Советов»

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В 27-м туре чемпионата России «Оренбург» принимал «Крылья Советов». Хозяева выиграли встречу со счетом 2:1.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    У «Оренбурга» точными ударами отметились Матиас Перес и Дмитрий Воробьев.

    В составе гостей гол забил Амар Рахманович.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Крылья Советов 2:1
    Голы: 1:0 Матиас Перес (пенальти) (24'), 1:1 Амар Рахманович (53'), 2:1 Дмитрий Воробьёв (67') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Иван Башич, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M., Thompson J. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Сергей Бабкин, Амар Рахманович, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Orozco F. Предупреждения: Ghorbani M. (11'), Orozco F. (56'), Николай Рассказов (90')

    «Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» с 40 баллами идут шестыми.

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