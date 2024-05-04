«Оренбург» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

«Оренбург» Фото: globallookpress.com
У «Оренбурга» точными ударами отметились Матиас Перес и Дмитрий Воробьев.
В составе гостей гол забил Амар Рахманович.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Оренбург — Крылья Советов 2:1
Голы: 1:0 Матиас Перес (пенальти) (24'), 1:1 Амар Рахманович (53'), 2:1 Дмитрий Воробьёв (67') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Иван Башич, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M., Thompson J. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Сергей Бабкин, Амар Рахманович, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Orozco F. Предупреждения: Ghorbani M. (11'), Orozco F. (56'), Николай Рассказов (90')
«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в таблице.
«Крылья Советов» с 40 баллами идут шестыми.