4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Нант». Начало игры — в 22:00 мск. «Брест» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается блестяще. На текущий момент «Брест» находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» лишь на один пункт отстает от «Монако». Вот только атака не блещет: всего 49 голов в 31 матче.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. «Брест» перестрелял «Ренн» (5:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Зато до последней виктории «Брест» проиграл дважды кряду. Причем одно из поражений пришлось на матч с «Монако» (0:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: «Брест» явно постарается догнать монегасков. Отыграть гандикап в 2 очка вполне реально.

Матчи против «Нанта» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Брест» выиграл и проиграл по 2 раза.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Одно из открытий чемпионата не должно иметь проблем в матче с одним из аутсайдеров.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» всеми силами пытается сохранить место в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 49 мячей в 31 матче. Да и забивают «канарейки» в среднем гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла ничейный результат. «Нант» подписал мировую с «Монпелье» (1:1).

В пяти последних матчах «Нант» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

При этом «канарейки» не побеждают в 2 матчах кряду. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка.

Не сыграют: Дуглас Аугусто, Мозес Симон — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нант» не преуспевает. Да и очки нужно набирать срочно.

В кадровом плане у команды также не все ладно. Лазарет клуба все никак не опустеет, причем отсутствуют отнюдь не последние исполнители.

В матче первого круга «Нант» уступил «Бресту». «Канарейки» пропустили в свои ворота 2 безответных мяча.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Нант» мотивирован оторваться от опасной зоны.

Статистика для ставок

До последней коллизии «Брест» проиграл дважды кряду

«Нант» на 3 очка опережает опасную зону

«Нант» уступил «Бресту» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 5.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.78.

Прогноз: «Канарейки» мотивированы сохранить место в элитном французском дивизионе.

Гости способны прибавить, плюс «Брест» в последнее время многовато пропускает.

Ставка: «Нант» не проиграет за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.12