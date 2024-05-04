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    «Канарейки» не сдадутся!

    «Брест» — «Нант». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Нант»
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    «Нант»
    4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Нант». Начало игры — в 22:00 мск. «Брест» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Мая 2024 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 22:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается блестяще. На текущий момент «Брест» находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брест» лишь на один пункт отстает от «Монако». Вот только атака не блещет: всего 49 голов в 31 матче.

    Брест — Нант: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. «Брест» перестрелял «Ренн» (5:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Зато до последней виктории «Брест» проиграл дважды кряду. Причем одно из поражений пришлось на матч с «Монако» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: «Брест» явно постарается догнать монегасков. Отыграть гандикап в 2 очка вполне реально.

    Матчи против «Нанта» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Брест» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Одно из открытий чемпионата не должно иметь проблем в матче с одним из аутсайдеров.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» всеми силами пытается сохранить место в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 49 мячей в 31 матче. Да и забивают «канарейки» в среднем гол за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла ничейный результат. «Нант» подписал мировую с «Монпелье» (1:1).

    В пяти последних матчах «Нант» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    При этом «канарейки» не побеждают в 2 матчах кряду. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 3 очка.

    Не сыграют: Дуглас Аугусто, Мозес Симон — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нант» не преуспевает. Да и очки нужно набирать срочно.

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    В кадровом плане у команды также не все ладно. Лазарет клуба все никак не опустеет, причем отсутствуют отнюдь не последние исполнители.

    В матче первого круга «Нант» уступил «Бресту». «Канарейки» пропустили в свои ворота 2 безответных мяча.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Нант» мотивирован оторваться от опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • До последней коллизии «Брест» проиграл дважды кряду

    • «Нант» на 3 очка опережает опасную зону

    • «Нант» уступил «Бресту» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 5.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.78.

    Прогноз: «Канарейки» мотивированы сохранить место в элитном французском дивизионе.

    Гости способны прибавить, плюс «Брест» в последнее время многовато пропускает.

    Ставка: «Нант» не проиграет за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.12

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Нант» с коэффициентом 2.13. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. «Канарейки» не сдадутся!
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