Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург», «Вердер» сыграл вничью с «Боруссией» Менхенгладбах

Дортмундскаяразгромилав матче 32-го чемпионата Германии — 5:1.

Нападающий хозяев Марко Ройс забил гол (34-я минута) и отдал две голевые передачи. Дубль оформил Юссуфа Мукоко (4-я и 29-я минуты). Еще по голу забили Дониэлл Мален (20-я) и Феликс Нмеча (64-я).

Единственный мяч гостей на счету Рубена Варгаса (32-я).

«Боруссия» набрала 60 очко и идет пятой в таблице Бундеслиги. «Аугсбург» (39) находится на 9-м месте.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Аугсбург 5:1 Голы: 1:0 Юссуфа Мукоко (4'), 2:0 Дониелл Мален (20'), 3:0 Юссуфа Мукоко (29'), 3:1 Рубен Варгас (32'), 4:1 Марко Ройс (34'), 5:1 Феликс Нмеча (64') Боруссия Д: Грегор Кобель, Матеу Морей (Нико Шлоттербек, 63'), Никлас Зюле, Антониос Пападопулос, Феликс Нмеча (Марсель Забитцер, 73'), Джейми Байно-Гиттенс, Мариус Вольф (Салих Озкан, 63'), Дониелл Мален (Карим Адейеми, 63'), Марко Ройс (Юлиан Брандт, 66'), Юссуфа Мукоко, Kjell-Arik Wätjen Аугсбург: Томаш Коубек, Максимилиан Бауэр (Patric Pfeiffer, 67'), Мадс Педерсен, Феликс Удуохай, Джеффри Гауэлеу, Кевин Мбабу, Арне Майер (Mert Komur, 73'), Эрмедин Демирович, Филлип Тиц (Дион Дрена Белё, 67'), Рубен Варгас (Никлас Дорш, 67'), Tim Breithaupt (Арне Энгелс, 77') Предупреждение: Максимилиан Бауэр (10')

Календарь и таблица Бундеслиги

Также в субботу «Вердер» дома сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» (2:2).

Бременский клуб набрал 38 очков и занимает 10-е место в таблице. «Боруссия» (33) находится на 13-й строчке.