Белоруска Арина Соболенко сыграет против польки Иги Свентек в финале турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 19:30 мск. Свентек — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Свентек

Игра третий раз в сезоне сыграет в решающем матче на «тысячнике». Два предыдущих финала — в Дохе и Индиан-Уэллс — она выиграла.

На этот раз у польской теннисистки тоже был не самый сложный путь до финала.

В пяти предыдущих матчах Свентек отдала лишь один сет. У первой ракетки мира возникли небольшие проблемы в четвертьфинале против Беатрис Хаддад-Майя — 4:6, 6:0, 6:2.

В полуфинале Ига разгромила американку Мэдисон Киз со счетом 6:1, 6:3.

В прошлом месяце Свентек не прошла 1/2 финала в Штутгарте, проиграв Елене Рыбакиной.

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Еще один сбой случился в конце марта — лучшая теннисистка мира сенсационно уступила Екатерине Александровой в четвертом круге турнира в Майами.

Соболенко

«Выплескиваю агрессию, потому что вот это вот "Сдерживай себя, оставайся позитивной, улыбнись" ни хрена не помогает», — сказала Арина сразу после победы над Рыбакиной. Это был пока что абсолютно лучший матч текущего турнира.

Соболенко совершила камбэк в матче с теннисисткой из Казахстана — 1:6, 7:5, 7:6.

Во втором сете белорусская теннисистка уступала 2:4 и отыграла подачу на матч при счете 4:5.

На самом деле, соперница играла лучше почти в течение всего матча, но при этом дрогнула в ключевой момент — на тай-брейке. А до этого у Соболенко не было ни одного тай-брейка.

Правда, и Арина в решающей партии тоже здорово подавала, это тоже надо учитывать. Но без везения и помощи Рыбакиной в этом матче не обошлось.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.31, победу Соболенко букмекеры предлагают за 3.58.

Прогноз: Ига и Арина второй год подряд сыграют в решающем матче мадридского турнира. В 2023-м белоруска обыграла польскую теннисистку со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

При этом Соболенко не одержала ни одной победы в трех других матчах против Свентек на грунте. Ну и общий счет сейчас 6-3 в пользу Иги.

Но 1.31 на победу Свентек против такой соперницы — это все-таки чересчур смелый коэффициент. Несмотря на все недавние проблемы, ставить против Соболенко опасно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.