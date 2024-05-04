ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Ледяхов«Барселона была моей командой». Игорь Ледяхов — о борьбе в Лиге чемпионов, преимуществе «Зенита» и отъезде из «Спартака» Крисенсио СаммервиллВоспользовались шансом. Микаутадзе, Калафьори и Саммервилл — среди главных молодых звезд апреля Тони Фергюсон (слева)Фергюсон, Прохазка или Хабиб — у кого из звезд UFC самые необычные тренировки?
  • 18:53
    • L'Équipe: Заявка на Евро-2024 будет увеличена до 26 игроков
    Все новости спорта

    Соболенко снова обыграет Свентек в финале мадридского «тысячника»?

    Свентек — Соболенко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Мадриде 4 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Арина Соболенко Прогнозы на Ига Свентек
    Прогноз и ставки на Свентек — Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против польки Иги Свентек в финале турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 19:30 мск. Свентек — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Женщины 04 Мая 2024 года
    Ига Свёнтек
  • Польша
    •  Ига Свёнтек 19:30 Арина Соболенко Арина Соболенко
  • Белоруссия
    •

    Свентек

    Игра третий раз в сезоне сыграет в решающем матче на «тысячнике». Два предыдущих финала — в Дохе и Индиан-Уэллс — она выиграла.

    На этот раз у польской теннисистки тоже был не самый сложный путь до финала.

    В пяти предыдущих матчах Свентек отдала лишь один сет. У первой ракетки мира возникли небольшие проблемы в четвертьфинале против Беатрис Хаддад-Майя — 4:6, 6:0, 6:2.

    В полуфинале Ига разгромила американку Мэдисон Киз со счетом 6:1, 6:3.

    В прошлом месяце Свентек не прошла 1/2 финала в Штутгарте, проиграв Елене Рыбакиной.

    Все прогнозы на теннис

    Еще один сбой случился в конце марта — лучшая теннисистка мира сенсационно уступила Екатерине Александровой в четвертом круге турнира в Майами.

    Соболенко

    «Выплескиваю агрессию, потому что вот это вот "Сдерживай себя, оставайся позитивной, улыбнись" ни хрена не помогает», — сказала Арина сразу после победы над Рыбакиной. Это был пока что абсолютно лучший матч текущего турнира.

    Соболенко совершила камбэк в матче с теннисисткой из Казахстана — 1:6, 7:5, 7:6.

    Во втором сете белорусская теннисистка уступала 2:4 и отыграла подачу на матч при счете 4:5.

    На самом деле, соперница играла лучше почти в течение всего матча, но при этом дрогнула в ключевой момент — на тай-брейке. А до этого у Соболенко не было ни одного тай-брейка.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Правда, и Арина в решающей партии тоже здорово подавала, это тоже надо учитывать. Но без везения и помощи Рыбакиной в этом матче не обошлось.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.31, победу Соболенко букмекеры предлагают за 3.58.

    Прогноз: Ига и Арина второй год подряд сыграют в решающем матче мадридского турнира. В 2023-м белоруска обыграла польскую теннисистку со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

    При этом Соболенко не одержала ни одной победы в трех других матчах против Свентек на грунте. Ну и общий счет сейчас 6-3 в пользу Иги.

    Но 1.31 на победу Свентек против такой соперницы — это все-таки чересчур смелый коэффициент. Несмотря на все недавние проблемы, ставить против Соболенко опасно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Даллас — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Химки — Сокол
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Гавр — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бернли — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Алания — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Свентек — Соболенко с коэффициентом 1.92. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко снова обыграет Свентек в финале мадридского «тысячника»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры