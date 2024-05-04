4 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 19:30 мск. «Родина» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Весной москвичи не блещут стабильностью результатов. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом команда еще поборется за прямой выход в РПЛ. Да и забивает «Родина» достаточно регулярно: 44 мяча в 29 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла два очка. «Родина» не смогла одолеть тюменцев (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Причем в апреле москвичи заметно сбавили обороты. Команда не знает радости побед уже на протяжении трех матчей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Отставание от топ-4 составляет всего лишь 2 очка. Вот только проигрывают москвичи уж слишком часто — 8 раз.

В первом круге «Родина» уступила «канонирам». Единственный мяч был пропущен в середине второго тайма.

Очевидно, что «Родина» постарается запрыгнуть в стыки. Да и состав команды по именам выглядит весьма прилично.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки на 5 очков отстают от зоны прямого повышения в классе. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула сыграл вничью уже 14 раз. Да и атака явно не блещет: всего 35 забитых мячей в 29 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла один балл. «Арсенал» Тула расписала мировую с «Аланией» (3:3).

Причем до того команда не смогла одолеть махачкалинцев (0:0). Да и с «Торпедо» туляки сыграли лишь вничью (1:1).

Вообще, «Арсенал» Тула в 5 своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Туляки явно намерены вернуться в РПЛ. Да и в плане надежности тылов «канониры» относительно крепки: всего 22 пропущенных мяча.

Команда не побеждала в 3 последних поединках. «Арсенал» Тула явно намеревается прервать затянувшийся ничейный сериал.

Побеждают туляки не так часто — 11 раз. А вот очки раздаривают довольно регулярно, порой уступая более слабым оппонентам.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Арсенал» Тула явно будет действовать с привычной оглядкой на свои тылы.

Статистика для ставок

Туляки в трех своих последних матчах сыграли вничью

Москвичи всего на 2 очка отстают от зоны стыков

И те, и другие не побеждали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

Прогноз: Обе команды сражаются за повышение в классе, и уж точно максимально настроятся на этот поединок.

Ни те, ни другие весной явно не впечатляют, да и вообще, не побеждали в трех своих последних поединках.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.14