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    «Нэшвилл» добудет первую победу после паузы в НХЛ?

    «Нэшвилл» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч НХЛ 16 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нэшвилл Предаторз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Вашингтон»
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    Роман Йоси
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нэшвилл»

    В 48 играх регулярного первенства хоккеисты из Теннесси завоевали 60 очков и оказались на третьем месте в зачете Центрального дивизиона. От конкурентов за пределами топ-4 команда оторвалась на 8 пунктов.

    Перед уходом на небольшой отдых «Нэшвилл» оформил четыре победы в пяти встречах, а еще в одном матче — зацепил 1 балл. В период с 21 по 26 января «Предс» выдали серию из трех поединков без поражений.

    Подопечные Джона Хайнса разобрались с «Виннипегом» (5:2), «Детройтом» (4:1) и «Сиэтлом» (4:2). А накрылась серия «Смэшвилла» в выездном противостоянии с «Эдмонтоном» (2:3 Б).

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    Еще в одном матче незадолго до отдыха «Предаторз» прихлопнули «Ванкувер» (4:2). После возвращения регулярки «Нэшвилл» потерпел поражения от «Далласа» (3:4) и «Виннипега» (2:5).

    «Вашингтон»

    Команда из Вашингтона скатала 50 матчей и захватила 61 очко. В рейтинге Столичного дивизиона она находится на четвертом месте. От лидеров «Кэпс» отстают на 7 пунктов.

    В паре матчей до паузы «Вашингтон» оформил две победы в гостях. Сперва в Техасе «Кэпиталз» в одну калитку вынесли «Даллас» (5:0), а затем в Пенсильвании — прихлопнули «Питтсбург» (4:3 ОТ).

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    • Еще в одной игре перед передышкой подопечные Питера Лавиолетта на своем льду принимали «Эдмонтон». В этом замесе хозяйская команда осталась без набранных баллов (3:5).

    После возобновления регулярки «Вашингтон» потерпел два поражения в трех встречах. Случилось это в поединках с «Коламбусом» (4:5) и «Оттавой» (1:4), между которыми была победа над «Монреалем» (5:2).

    Коэффициенты

    Победа «Нэшвилла» в этой игре оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а победу «Вашингтона» эксперты видят за 2.62.

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    Прогноз

    Вернувшись на лед после паузы, парни из Теннесси потерпели два поражения, однако и «Кэпиталз» сейчас не блещут результатами. В трех встречах из четырех предыдущих «Вашингтон» проиграл. С таким слабым столичным клубом бригада Хайнса на своей площадке может спокойно разбираться.

    Ставка

    На «Бриджстоун Арене» поединок завершится в пользу хозяев. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит с форой -1 за 2.60.

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    «Нэшвилл» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» добудет первую победу после паузы в НХЛ?
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