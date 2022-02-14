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    НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», «Вашингтон» уступил «Оттаве»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля

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    «Вашингтон» — «Оттава»
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    «Вашингтон» — «Оттава»

    «Монреаль» — «Баффало» 3:5

    Покер оформил нападающий «Баффало» Джефф Скиннер. Он довел лицевой счет до 20 голов в этом сезоне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Баффало» — 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
    Голы: Скиннер — 17 (Фицджеральд, Так), 3:41 — 0:1. Хоффман — 9 (Шюнеман, Байрон), 21:11 — 1:1. Скиннер — 18 (Далин), 30:15 — 1:2. Питри — 2 (Эванс, Питлик), 31:13 — 2:2. Армиа — 2 (Пелинг, Кулак), 36:09 — 3:2. Томпсон — 15 (бол., Кребс, Скиннер), 38:24 — 3:3. Скиннер — 19 (бол.), 48:16 — 3:4. Скиннер — 20 (бол., Так), 58:14 — 3:5Вратари: Монтембо (58:30) — АндерсонШтраф: 6-6Броски: 32 (8+11+13) — 31 (12+12+7)

    Для «Монреаля» это третье поражение подряд после назначения Мартена Сан-Луи на пост главного тренера команды.

    «Монреаль» — «Баффало» 3:5

    «Вашингтон» — «Оттава» 1:4

    В составе хозяев шайбу с передачи Александра Овечкина забросил Никлас Бекстрем. Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился результативной передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Оттава» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Форментон — 11 (мен., К. Браун, Зайцев), 5:34 — 0:1. Годетт — 5 (Сэнфорд, Тирни), 15:11 — 0:2. Бэкстрем — 4 (бол., Овечкин, Карлсон), 20:46 — 1:2. Ткачак — 15 (Д. Браун, Пол), 38:24 — 1:3. К. Браун — 7 (Ткачак, Тирни), 50:29 — 1:4Вратари: Самсонов — ФорсбергШтраф: 15-13Броски: 34 (7+15+12) — 26 (12+9+5)

    «Вашингтон» — «Оттава» 1:4

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 2:4

    Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
    Голы: Хьюз — 13 (Шарангович, Заха), 27:02 — 1:0. Мэтисон — 7 (Руведел, Бойл), 33:16 — 1:1. Раст — 17 (Летанг, Кросби), 40:36 — 1:2. Хишир — 13 (Татар, Сиверсон), 42:51 — 2:2. Бойл — 6 (Мэтисон, Эштон-Риз), 46:58 — 2:3. Гюнтцель — 24 (п.в., Раст, Кросби), 58:53 — 2:4Вратари: Гиллис (57:47 — 58:53) — ДжерриШтраф: 6-4Броски: 30 (8+9+13) — 35 (8+12+15)

    «Питтсбург» набрал 68 очков и занимает третье место на Востоке. У «Нью-Джерси» 39 очков и 12-я позиция.

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 2:4

    «Даллас» — «Колорадо» 0:4

    Дублем отметился Габриэль Ландескуг, еще по шайбе забросили Назем Кадри и Николас Обе-Кубель с передачи Валерия Ничушкина.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Колорадо» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
    Голы: Ландескуг — 21 (Маккиннон, Макар), 5:31 — 0:1. Кадри — 20 (Макар), 11:51 — 0:2. Обе-Кубель — 7 (Джост, Ничушкин), 53:50 — 0:3. Ландескуг — 22 (п.в.), 58:10 — 0:4Вратари: Холтби (17:45 — 18:10) — КемперШтраф: 2-6Броски: 23 (5+14+4) — 30 (13+7+10)

    «Даллас» — «Колорадо» 0:4
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