Коэффициенты на матч Германия U20 — Чехия U20
Германия U20
Первую игру МЧМ-2022 Германия U20 скатала с Финляндией. Немцы огрызались до последнего, но потерпели поражение (1:3). В таблице группы A они опустились на четвертое место, оставшись без набранных баллов.
Во встрече с финнами подопечные Тобиаса Абштрайтера нанесли 24 броска в створ. По этому показателю они были лучше соперников, но слабая реализация — 4.17% и средняя игра в защите (86.36% отраженных угроз) не позволили бундестим рассчитывать на очки.
Уже в первом периоде Германия U20 уступала в счете, однако в начале второго — восстановила равенство, реализовав лишнего. В дальнейшем немцы только пропускали финские атаки.
На прошлом чемпионате мира Германия смогла затащить две победы и закончить групповой раунд третьей. В четвертьфинале она пободалась с Россией, однако оказалась слабее (1:2).
Чехия U20
Первый матч чемпионата мира чешская банда провела с хозяевами турнира и потерпела неудачу (3:6). В своей группе команда временно заняла последнее место с нулем очков.
За 60 минут рубилова с канадцами Чехия U20 сумела нанести всего 17 ударов в створ, а по реализации европейская сборная даже превзошла североамериканских оппонентов. Канада взяла количеством.
Жесткое месиво началось в первом периоде, где подопечные Карела Млейнека отгрузили «кленовым» трешку и заставили тех отыгрываться. В остальных двадцатиминутках канадцы хлопнули три шайбы благодаря реализации численного преимущества.
На прошлом турнире Чехия оформила парочку побед и оказалась второй в своей группе. В раунде на вылет чехи пострадали от тех же канадцев (0:3).
Коэффициенты
Победу Германии букмекеры предлагают заиграть за 5.35, ничья оценивается в 5.30, а успешное выступление Чехии — в 1.46.
Прогноз
В первом матче чешские парни потратили много энергии, но ожидаемо остались с нулем очков в игре с Канадой. Немцев же до этого вымотала Финляндия.
Конечно, в предстоящей игре команда Карела Млейнека будет фаворитом. Предполагаем, что этот статус она подтвердит спокойно, да еще и
Ставка
Наши прогноз и ставка — Чехия победит с форой -2 с коэффициентом 2.16.