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    Все новости спорта

    Чехия добудет первые очки в матче с Германией?

    Германия U20 — Чехия U20. Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия U20 — Чехия U20
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    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Германия сыграет с Чехией. Встреча пройдет в «Роджерс Плейс» 28 декабря. Начало запланировано на 03:00 мск. Германия U20 — Чехия U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2022. Группа A 28 Декабря 2021 года
    Германия U20
  • Берлин
    •  Германия U20 03:00 Чехия U20 Чехия U20
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    Коэффициенты на матч Германия U20 — Чехия U20

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  • 1.53
  • Ставка!
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    Германия U20

    Первую игру МЧМ-2022 Германия U20 скатала с Финляндией. Немцы огрызались до последнего, но потерпели поражение (1:3). В таблице группы A они опустились на четвертое место, оставшись без набранных баллов.

    Во встрече с финнами подопечные Тобиаса Абштрайтера нанесли 24 броска в створ. По этому показателю они были лучше соперников, но слабая реализация — 4.17% и средняя игра в защите (86.36% отраженных угроз) не позволили бундестим рассчитывать на очки.

    Уже в первом периоде Германия U20 уступала в счете, однако в начале второго — восстановила равенство, реализовав лишнего. В дальнейшем немцы только пропускали финские атаки.

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    На прошлом чемпионате мира Германия смогла затащить две победы и закончить групповой раунд третьей. В четвертьфинале она пободалась с Россией, однако оказалась слабее (1:2).

    Чехия U20

    Первый матч чемпионата мира чешская банда провела с хозяевами турнира и потерпела неудачу (3:6). В своей группе команда временно заняла последнее место с нулем очков.

    За 60 минут рубилова с канадцами Чехия U20 сумела нанести всего 17 ударов в створ, а по реализации европейская сборная даже превзошла североамериканских оппонентов. Канада взяла количеством.

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    • Жесткое месиво началось в первом периоде, где подопечные Карела Млейнека отгрузили «кленовым» трешку и заставили тех отыгрываться. В остальных двадцатиминутках канадцы хлопнули три шайбы благодаря реализации численного преимущества.

    На прошлом турнире Чехия оформила парочку побед и оказалась второй в своей группе. В раунде на вылет чехи пострадали от тех же канадцев (0:3).

    Коэффициенты

    Победу Германии букмекеры предлагают заиграть за 5.35, ничья оценивается в 5.30, а успешное выступление Чехии — в 1.46.

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    Прогноз

    В первом матче чешские парни потратили много энергии, но ожидаемо остались с нулем очков в игре с Канадой. Немцев же до этого вымотала Финляндия.

    Конечно, в предстоящей игре команда Карела Млейнека будет фаворитом. Предполагаем, что этот статус она подтвердит спокойно, да еще и оформит крупную победу.

    Ставка

    Наши прогноз и ставка — Чехия победит с форой -2 с коэффициентом 2.16.

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    Германия U20 — Чехия U20: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на хоккей. Чехия добудет первые очки в матче с Германией?
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