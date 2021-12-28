В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Германия сыграет с Чехией. Встреча пройдет в «Роджерс Плейс» 28 декабря. Начало запланировано на 03:00 мск. Германия U20 — Чехия U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия U20

Первую игру МЧМ-2022 Германия U20 скатала с Финляндией. Немцы огрызались до последнего, но потерпели поражение (1:3). В таблице группы A они опустились на четвертое место, оставшись без набранных баллов.

Во встрече с финнами подопечные Тобиаса Абштрайтера нанесли 24 броска в створ. По этому показателю они были лучше соперников, но слабая реализация — 4.17% и средняя игра в защите (86.36% отраженных угроз) не позволили бундестим рассчитывать на очки.

Уже в первом периоде Германия U20 уступала в счете, однако в начале второго — восстановила равенство, реализовав лишнего. В дальнейшем немцы только пропускали финские атаки.

Все прогнозы на хоккей

На прошлом чемпионате мира Германия смогла затащить две победы и закончить групповой раунд третьей. В четвертьфинале она пободалась с Россией, однако оказалась слабее (1:2).

Чехия U20

Первый матч чемпионата мира чешская банда провела с хозяевами турнира и потерпела неудачу (3:6). В своей группе команда временно заняла последнее место с нулем очков.

За 60 минут рубилова с канадцами Чехия U20 сумела нанести всего 17 ударов в створ, а по реализации европейская сборная даже превзошла североамериканских оппонентов. Канада взяла количеством.

Жесткое месиво началось в первом периоде, где подопечные Карела Млейнека отгрузили «кленовым» трешку и заставили тех отыгрываться. В остальных двадцатиминутках канадцы хлопнули три шайбы благодаря реализации численного преимущества.

На прошлом турнире Чехия оформила парочку побед и оказалась второй в своей группе. В раунде на вылет чехи пострадали от тех же канадцев (0:3).

Коэффициенты

Победу Германии букмекеры предлагают заиграть за 5.35, ничья оценивается в 5.30, а успешное выступление Чехии — в 1.46.

Прогноз

В первом матче чешские парни потратили много энергии, но ожидаемо остались с нулем очков в игре с Канадой. Немцев же до этого вымотала Финляндия.

Конечно, в предстоящей игре команда Карела Млейнека будет фаворитом. Предполагаем, что этот статус она подтвердит спокойно, да еще и оформит крупную победу .

Ставка

Наши прогноз и ставка — Чехия победит с форой -2 с коэффициентом 2.16.