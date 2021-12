Старт России на МЧМ-2022, мягко говоря, не впечатлил

«Сборная России неудачно провела дебютный матч на чемпионате мира, уступив шведам. Не помогла ей замена после второго периода вратаря Ярослава Аскарова, пропустившего три шайбы. Достойным поражение вышло только благодаря гению юного Матвея Мичкова. В остальном все было заслуженным — ни четких действий при выходе из обороны, ни остроты у чужих ворот от двух звеньев, ни надежности в своей зоне мы не увидели.

Бодрое начало матча в исполнении россиян, уверенные действия первого звена и пара бросков со средней дистанции для сборной Швеции не стали большим испытанием. Адаптировавшись к высокому темпу, скандинавы забрали себе контроль шайбы, попали в штангу, заработали большинство после фола Новикова и потратили всего десять секунд на его реализацию. Олауссон из правого круга вбрасывания бросил блестяще, воспользовавшись тем, что Эклунд в этот момент проехался перед Аскаровым.

После этого гола действия россиян можно было уложить в границах между "сумбуром и паникой". Впереди ничего не получалось, несмотря на желание включить высокие скорости и быстро вылетать в атаку. Дела могли стать совсем плохи, если бы не уверенные действия Аскарова», — отметил неплохой первый период россиян обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«С одной стороны — энергии Россия показала столько, что хватило бы на две команды. Спортивной — и не совсем спортивной — злобы столько, что вряд ли кто-то покажет больше. Когда счет совсем вышел из-под контроля, Мичков до свистка летел убивать шведов силовыми приемами (непонятно, почему именно Матвей, но ладно), а после свистка мучал тычками, локтями, ложными замахами в голову. Иное было бы странно, учитывая, что на скамейке полномочный представитель такого способа игры в хоккей на планете Земля Олег Валерьевич Знарок.

Первая официальная игра на канадском турнире у сборной России регулярно получается сумбурной, и поражение в ней не всегда мешает взять итоговое золото. Поэтому я бы пока не говорил о каком-то законченном рисунке: я думаю, уже завтра в игре команды будет больше логики, а настрой никуда не денется.

GOAL 🚨: @russiahockey is on the board!

Fedor Svechkov tucks it home and makes it a 3-1 game!#WorldJuniors #RUSSWE pic.twitter.com/wBFWJZmOjc