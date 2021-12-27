Старт России на МЧМ-2022, мягко говоря, не впечатлил

Россия проиграла Швеции на старте молодежного чемпионата мира в Канаде. У Мичкова — дубль.

Хорошее начало не помогло

«Сборная России неудачно провела дебютный матч на чемпионате мира, уступив шведам. Не помогла ей замена после второго периода вратаря Ярослава Аскарова, пропустившего три шайбы. Достойным поражение вышло только благодаря гению юного Матвея Мичкова. В остальном все было заслуженным — ни четких действий при выходе из обороны, ни остроты у чужих ворот от двух звеньев, ни надежности в своей зоне мы не увидели.

Бодрое начало матча в исполнении россиян, уверенные действия первого звена и пара бросков со средней дистанции для сборной Швеции не стали большим испытанием. Адаптировавшись к высокому темпу, скандинавы забрали себе контроль шайбы, попали в штангу, заработали большинство после фола Новикова и потратили всего десять секунд на его реализацию. Олауссон из правого круга вбрасывания бросил блестяще, воспользовавшись тем, что Эклунд в этот момент проехался перед Аскаровым.

После этого гола действия россиян можно было уложить в границах между "сумбуром и паникой". Впереди ничего не получалось, несмотря на желание включить высокие скорости и быстро вылетать в атаку. Дела могли стать совсем плохи, если бы не уверенные действия Аскарова», — отметил неплохой первый период россиян обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Россия начала МЧМ с боевика

«С одной стороны — энергии Россия показала столько, что хватило бы на две команды. Спортивной — и не совсем спортивной — злобы столько, что вряд ли кто-то покажет больше. Когда счет совсем вышел из-под контроля, Мичков до свистка летел убивать шведов силовыми приемами (непонятно, почему именно Матвей, но ладно), а после свистка мучал тычками, локтями, ложными замахами в голову. Иное было бы странно, учитывая, что на скамейке полномочный представитель такого способа игры в хоккей на планете Земля Олег Валерьевич Знарок.

Первая официальная игра на канадском турнире у сборной России регулярно получается сумбурной, и поражение в ней не всегда мешает взять итоговое золото. Поэтому я бы пока не говорил о каком-то законченном рисунке: я думаю, уже завтра в игре команды будет больше логики, а настрой никуда не денется.

GOAL 🚨: @russiahockey is on the board!

Fedor Svechkov tucks it home and makes it a 3-1 game!#WorldJuniors #RUSSWE pic.twitter.com/wBFWJZmOjc — IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2021

Победа на МЧМ — это всегда путь, развитие от первой игры к последней. Сегодня эта команда сделала первый шаг, мы еще очень плохо понимаем, что она может на самом деле. Мы поняли, что даже технарь Данила Юров вступится за партнера вообще без паузы — и это здорово. Мы поняли, что Мичков будет забивать из невообразимых положений и ситуаций, и если надо будет загипнотизировать судей, чтобы они засчитали шайбу, он сделает это. Но я уверен, что это еще не все», — написал в своем материале автор Sports Никита Петухов.

За страну в одиночку бился 17-летний Мичков

«Один-единственный гол заметно приободрил российскую молодежку. Концовку второго и начало третьего периода наши парни провели ударно. Главным моторчиком был 17-летний Матвей Мичков. Он и в силовой игре шведов прессовал, и на ворота лез. В одном из моментов наш вундеркинд даже вынудил судей просматривать видео на предмет попадания шайбы в ворота. Мало кто ожидал, что гол будет засчитан, но судьи указали на центр! Сдвинутые ворота их не смутили.

Фрагмент матча fhr.ru

Увы, к моменту, когда Мичков открыл счет своим голам на МЧМ наши ребята снова проигрывали в три шайбы. Второй раз за матч сборная России пропустила, играя втроем. На этот раз судьи наказали нас за излишнюю прыть в потасовке. Но самого молодого игрока российской команды это не остановило. Матвей взял и практически за уши вытянул команду из болота! Его наброс-навес в футбольном стиле вплотную приблизил россиян к камбэку.

Мы видели, как Матвей забивает лакросс-голы. А как вам такой гол — без броска? pic.twitter.com/F5Voyx9lPd — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2021

На концовку Зубов с помощниками выпустили три звена. Только тех, кто "в огне", только тех, у кого действительно идет игра. Но индивидуальные усилия лидеров обнулялись ошибками их партнеров. Потеря Гуслистова в средней зоне привела к пятому голу в ворота сборной России. Гуськов не выручил. Первый матч нашей команды на МЧМ запомнился двумя сумасшедшими, где-то даже аномальными, голами Мичкова. Но в остальном — полный дисбаланс, разброд и шатание», — выделил в составе россиян Мичкова корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Дубль Мичкова не помог снять три короны

«1:4 — это сродни катастрофе. Но у нас есть он, легенда молодежного хоккея №17 — Матвей Мичков. Как выяснилось, он не только король броска, но и спец по слаломным проходам. Он яростно ринулся на шведские владения, столкнулся с голкипером, в падении снес ворота со штырей. Судьи сначала зажгли удаление, а потом сходили к монитору и… засчитали гол.

Была вязкая игра. Шведы славятся своей обороной. В основном наша игра сводилось к позиционным атакам.Тяжело сказать, что с дисциплиной. Ребята волнуются — для многих это первый турнир на таком уровне. Старались успокаивать их, но эмоции берут свое. Обидно, что оставались втроем — эти моменты должны быть исключены. Донесем это до ребят. Сегодня второе звено отличилось, у четвертого были моменты. Но первое звено — есть первое звено. Там собраны топовые ребята, и они приносят нам голы. Будем спрашивать не только с нападающих, но и с защитников, у которых сегодня были моменты, когда они искали ненужные передачи. У всех должна быть нацеленность на ворота Сергей Зубов, главный тренер молодежной сборной России

А через 45 секунд шайба опять запорхнула в шведскую сетку. Теперь Мичков бросил в сторону ворота из угла поля, угодил то ли в шлем, то ли плечо голкипера и оказался в объятиях партнеров.Увы, Олауссон ответил весьма дешевым голом. С его кистевым броском с чистого льда Гуськов, к сожалению, не справился — 3:5.

Замена вратаря шестым полевым игроком лишь усугубила поражение — шайба влетала в пустые ворота. В итоге 3:6 — так наши стартовали на золотом для себя МЧМ-2011 в Баффало. Только с Канадой, а шведам уступили во втором матче 0:3, что не помешало в плей-офф взять реванш у тех и других. Будем верить в успешное будущее» , — предал перипетии концовки матча автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев.

Уникальный матч России на МЧМ

«Швеция, конечно, не то же самое, что Канада, но это сильная команда, которой есть что доказывать после удручающего МЧМ-2021. Там они играли без нескольких ключевых игроков, без главного тренера (всему виной пандемия), были не похожи сами на себя и вылетели уже в четвертьфинале. К тому же именно Россия прервала рекордную 54-матчевую беспроигрышную серию шведов в групповых раундах мирового первенства. В этом году вернулся главный тренер Швеции, а вместе с ним — и уверенность в своих силах.

И начали они матч с Россией так, что впору было хвататься за голову. В обороне они действовали практически без ошибок, а большую часть времени заставляли наших ребят безуспешно гоняться за ними и постоянно ошибаться у своих ворот.

3:4. С неудобной. Из-за ворот — и это пас! А Марат подправляет — и это гол! Дела становятся лучше! #россиявмоемсердце #WJC2022 #RUSSWE — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2021

Снова, как и с Канадой, Россия проспала первый период, только отставание на этот раз было не таким внушительным. Шведы развили преимущество во втором игровом отрезке, и самое обидное, что сделали это в меньшинстве. Наша команда получила первый шанс разыграть лишнего, но упустила шайбу, и Симон Эдвинссон убежал один на один и забил Аскарову в домик», — провела аналогии с матчем против Канады автор «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Мичков, Свечков и Грудинин сыграли превосходно, но это не помогло России

«К сожалению, по итогу шведы получили большинство, так как к Юрову, получившему, к слову говоря, 2+2, на скамейке присоединился Зинченко. Более того, через 16 секунд в том же направлении за удар по клюшке проследовал Злодеев. Разумеется, соперник использовал подвернувшуюся ему возможность. Александр Хольц точно щёлкнул из офиса Овечкина. На выручку пришёл Матвей Мичков. Форвард вылез на ворота с правого края и занёс в ворота. Причём, сначала именно он влетел в цель и сбил ворота, после чего шайба пересекла линию. Тем не менее, судьи гол засчитали.

Сборная России fhr.ru

Где один — там и два! И снова Мичков! Только на сей раз Матвей отдал, выражаясь футбольным языком, навесную передачу из угла площадки. Ну, сначала показалось, что это передача. По факту же шайба, ударившись о шлем Валльстедта, отлетела в цель.

Сегодня неудачно сложилась игра для нас. К сожалению, проиграли, будем делать выводы, к следующим матчам нужно посерьезнее относиться и кровь из носу выигрывать их. Хорошо, что засчитали мой первый гол. После него команда эмоционально завелась, совсем немного не хватило, чтобы отыграться Матвей Мичков, нападающий молодежной сборной России

Что. Это. Было? А, Матвей? Чёртов 17-летний гений своим великолепным дублем сократил отставание нашей сборной до минимума. К сожалению, шведы вскоре вновь восстановили разницу в две шайбы. Теодор Нидербах пробил Гуськова из правого круга. Остаток периода прошёл по следующей схеме: россияне поджимали шведов, а те старались при первой возможности отбрасываться. Закончилось всё это ещё одной шайбой, заброшенной в наши пустые ворота. 3:6 — в крайне драматичном поединке россияне уступили шведам в своём первом матче на МЧМ», — говорится в статье Владислава Уткина, автора Allhockey.ru.