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    «Ойлерз» завершат игру с «Питтсбургом» победой?

    «Эдмонтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч НХЛ 2 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Питтсбург»
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    Зак Хайман
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 2 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    Канадские парни из Альберты имеют в своем кармашке 30 очков, добытых в 20 играх. На данном этапе турнира они являются вторыми в Тихоокеанском дивизионе и отстают всего на 1 балл от «Калгари».

    Семь матчей из десяти последних «Эдмонтон» провел в разъездах. На чужой территории «Ойлерз» четырежды остались с нулем баллов. В одной такой игре гости из Канады слились «Детройту» (2:4).

    А после победы над «Бостоном» (5:3) подопечные Дэйва Типпетта умудрились проиграть еще и «Баффало» (2:3). Далее «Эдмонтон» одержал верх над «Сент-Луисом» (5:4) и пережил неудачу в зарубе с «Виннипегом» (2:5).

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    Ненадолго вернувшись домой, «Ойлерз» отомстили «Джетс» (2:1 Б) и придавили «Чикаго» (5:2). В трех гостевых матчах парни Типпета уступили «Далласу» (1:4), победили «Аризону» (5:3) и «Вегас» (3:2).

    «Питтсбург»

    Ребята из Пенсильвании взяли 25 баллов, для этого им понадобилось 20 матчей. В турнирной таблице Столичного дивизиона «пингвины» временно закрепились на четвертой позиции.

    После очередной серии поражений «Питтсбург» собрался с силами и выстрелил 5-матчевой цепочкой побед, которая стартовала с избиения «Монреаля» на чужом льду (6:0).

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    • Еще в двух матчах в Канаде подопечные Майка Салливана успели прихлопнуть «Торонто» (2:0) и «Виннипег» (3:1). А как только «Пингвинз» вернулись в США, они разделались с «Ванкувером» (4:1) и скромно переиграли «Айлендерс» (1:0).

    В последних двух матчах «Питтсбург» снова остался без набранных баллов. В Пенсильвании он пострадал от «Монреаля» (3:6), а в Канаде — от «Калгари» (1:2 Б).

    Прогноз и ставка

    «Эдмонтон» в этой встрече считается фаворитом с кэфом на победу 2.19, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.72, а на победу «Питтсбурга» — за 2.79.

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    Перед встречей в «Роджерс Плейс» парни Майка Салливана допустили пару осечек, в то время как «Ойлерз» выдали хорошие матчи против «Аризоны» и «Вегаса».

    На своей территории канадская банда будет очевидным первым номером, поэтому мы отдадим ей предпочтение. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит за 2.19.

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    «Эдмонтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Ойлерз» завершат игру с «Питтсбургом» победой?
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