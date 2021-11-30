ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Калгари», «Сиэтл» забросил семь шайб «Баффало»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 ноября

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Баффало Сэйбрз Сиэтл Кракен Виннипег Джетс Аризона Койотс Монреаль Канадиенс Ванкувер Кэнакс Калгари Флэймз Питтсбург Пингвинз
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: Снова Месси Ферран ТорресТрансферный дайджест. 23-29 ноября «Калгари» одержал пять побед в шести последних матчахНХЛ. «Питтсбург» проиграл «Калгари», «Сиэтл» забросил семь шайб «Баффало»
  • 00:11
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года
  • 09:15
    • «Автомобилист» уволил Питерса и назначил Заварухина главным тренером
  • 08:59
    • «Денвер» выиграл у «Майами», «Клипперс» уступили «Нью-Орлеану», Валанчюнас набрал 39 очков
  • 08:10
    • Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»
  • 23:15
    • Левандовски — лучший форвард года по версии France Football
  • 23:01
    • Педри — лучший молодой игрок года по версии France Football
  • 00:21
    • Доннарумма выиграл приз лучшему вратарю имени Яшина
    Все новости спорта
    «Калгари» одержал пять побед в шести последних матчах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Калгари» одержал пять побед в шести последних матчах

    «Баффало» — «Сиэтл» 4:7

    «Сиэтл» выиграл четыре из пяти последних матчей. У «Баффало» шесть поражений в семи последних матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Сиэтл» — 4:7 (0:3, 2:2, 2:2)
    Голы: Соуси — 3 (мен., Гурд), 5:47 — 0:1. Танев — 8 (мен.), 14:40 — 0:2. Маккэн — 9 (Олексяк, Гики), 19:04 — 0:3. Мюррей — 1 (Окпосо), 21:53 — 1:3. Маккэн — 10 (Гики, Танев), 27:59 — 1:4. Скиннер — 7 (бол., Томпсон, Далин), 37:27 — 2:4. Эпплтон — 1 (Борген, Веннберг), 38:09 — 2:5. Скиннер — 8 (Олофссон), 40:37 — 3:5. Шварц — 5 (Гурд, Донской), 53:44 — 3:6. Козенс — 6 (Окпосо, Мюррей), 58:27 — 4:6. Эпплтон — 2 (п.в., Танев, Ларссон), 59:35 — 4:7Вратари: Токарски (58:40) — ДриджерШтраф: 0 — 8Броски: 36 (11+12+13) — 32 (12+14+6)

    «Баффало» — «Сиэтл»

    «Виннипег» — «Аризона» 0:1

    Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился результативной передачей. В 22-х матчах сезона он набрал 4 (0+4) очка.

    Голкипер «Аризоны» Карел Веймелка оформил шатаут, отразив все 46 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Аризона» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Руссель — 3 (Эрикссон, Любушкин), 37:59 — 0:1Вратари: Хеллибак (57:40) — ВеймелкаШтраф: 2 — 12Броски: 46 (17+15+14) — 15 (7+5+3)

    «Виннипег» — «Аризона»

    «Монреаль» — «Ванкувер» 1:2

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Ванкувер» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Петтерссон — 4 (бол., Хьюз, Миллер), 8:00 — 0:1. Пелинг — 4 (Друэн), 18:39 — 1:1. Гарлэнд — 7 (Хорват), 26:27 — 1:2Вратари: Аллен (59:03) — ДемкоШтраф: 4 — 4Броски: 34 (12+11+11) — 42 (12+21+9)

    «Монреаль» — «Ванкувер»

    «Калгари» — «Питтсбург» 2:1 Б

    «Калгари» одержал пять побед в шести последних матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Питтсбург» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Лучич — 6 (Шилингтон, Танев), 29:44 — 1:0. Гюнтцель — 9 (бол., Кросби, Летанг), 52:35 — 1:1Победный буллит: БаклундШтраф: 4 — 2Броски: 32 (10+11+9+2) — 22 (8+7+6+1)

    «Калгари» — «Питтсбург»
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Реал — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие