НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Калгари», «Сиэтл» забросил семь шайб «Баффало»

«Баффало» — «Сиэтл» 4:7
«Сиэтл» выиграл четыре из пяти последних матчей. У «Баффало» шесть поражений в семи последних матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сиэтл» — 4:7 (0:3, 2:2, 2:2)
Голы: Соуси — 3 (мен., Гурд), 5:47 — 0:1. Танев — 8 (мен.), 14:40 — 0:2. Маккэн — 9 (Олексяк, Гики), 19:04 — 0:3. Мюррей — 1 (Окпосо), 21:53 — 1:3. Маккэн — 10 (Гики, Танев), 27:59 — 1:4. Скиннер — 7 (бол., Томпсон, Далин), 37:27 — 2:4. Эпплтон — 1 (Борген, Веннберг), 38:09 — 2:5. Скиннер — 8 (Олофссон), 40:37 — 3:5. Шварц — 5 (Гурд, Донской), 53:44 — 3:6. Козенс — 6 (Окпосо, Мюррей), 58:27 — 4:6. Эпплтон — 2 (п.в., Танев, Ларссон), 59:35 — 4:7Вратари: Токарски (58:40) — ДриджерШтраф: 0 — 8Броски: 36 (11+12+13) — 32 (12+14+6)
«Баффало» — «Сиэтл»
«Виннипег» — «Аризона» 0:1
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился результативной передачей. В 22-х матчах сезона он набрал 4 (0+4) очка.
Голкипер «Аризоны» Карел Веймелка оформил шатаут, отразив все 46 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Аризона» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Руссель — 3 (Эрикссон, Любушкин), 37:59 — 0:1Вратари: Хеллибак (57:40) — ВеймелкаШтраф: 2 — 12Броски: 46 (17+15+14) — 15 (7+5+3)
«Виннипег» — «Аризона»
«Монреаль» — «Ванкувер» 1:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Ванкувер» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Петтерссон — 4 (бол., Хьюз, Миллер), 8:00 — 0:1. Пелинг — 4 (Друэн), 18:39 — 1:1. Гарлэнд — 7 (Хорват), 26:27 — 1:2Вратари: Аллен (59:03) — ДемкоШтраф: 4 — 4Броски: 34 (12+11+11) — 42 (12+21+9)
«Монреаль» — «Ванкувер»
«Калгари» — «Питтсбург» 2:1 Б
«Калгари» одержал пять побед в шести последних матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Питтсбург» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Лучич — 6 (Шилингтон, Танев), 29:44 — 1:0. Гюнтцель — 9 (бол., Кросби, Летанг), 52:35 — 1:1Победный буллит: БаклундШтраф: 4 — 2Броски: 32 (10+11+9+2) — 22 (8+7+6+1)
«Калгари» — «Питтсбург»