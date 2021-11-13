В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Балашиха» 13 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омская команда провела в регулярном чемпионате 26 матчей, в которых заработала всего 29 очков. В таблице Восточной конференции она замыкает первую пятерку.

В октябре «Авангард» порадовал фанатскую базу рабочей серией из шести побед, которая была прервана 22 числа в выездной встрече с «Ак Барсом» (2:3).

После матча с соперниками из Казани парни Боба Хартли вышли на лед еще шесть раз, а победить им удалось лишь дважды. В одном из поединков «ястребы» крупно слились СКА (1:5).

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Позже была победа над «Салаватом Юлаевым» (2:1), а также потери очков в играх с «Ак Барсом» (1:2) и «Нефтехимиком» (1:2 ОТ). Перед паузой на Евротур «Авангард» снова хлопнул «Салават» (4:2) и уступил «Динамо» Москва (1:3).

«Куньлунь»

Китайский клуб также сыграл в 26 поединках, но заработал в них 16 баллов. В зачете Восточной конференции он застрял на последней позиции.

Примерно во второй половине прошлого месяца «Куньлунь» потерпел восемь подряд поражений. При этом в шести встречах пекинцы пропускали минимум 4 гола.

Одну из крупнейших неудач «Куньлунь» испытал в противостоянии со СКА 21 октября (0:7). Далее парни Айвана Занатты уступили «Спартаку» (2:4) и «Салавату» (2:4), а затем пережили еще одно сокрушительное поражение, на сей раз от «Автомобилиста» (0:8).

Размочить прошлые потери «Куньлуню» удалось благодаря победам над «Нефтехимиком» (5:3) и «Сочи» (3:1). А в последней игре «Ред Стар» не справилась с «Сибирью» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 1.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.40, а на победу «Куньлуня» — 7.70.

Последняя их очная встреча в Балашихе закончилась поражением омичей в битве буллитов (3:4 Б). До этого «ястребы» оформили шесть побед над «Куньлунем» в семи играх в статусе хозяев.

На данном же этапе сезона команде Хартли важны очки в любых матчах . Поэтому прошляпить два балла в поединке с хромающим китайским противником она не позволит.

И чем быстрее омичи завладеют инициативой, тем проще будет закончить игру. Наши прогноз и ставка — «Авангард» выиграет первый период с форой -1 за 2.95.