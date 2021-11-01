В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Казанская команда вышла на лед в рамках 25 матчей регулярного первенства и заработала 32 очка. В турнирной таблице Восточной конференции она идет четвертой.

Во второй половине октября «Ак Барс» провел серию из трех домашних поединков, в паре которых «котам» удалось оформить победы.

В первом матче хозяева на «Татнефть-Арене» взяли верх над «Амуром» (3:2 ОТ), а затем подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Динамо» Москва (4:5 ОТ) и хлопнули «Авангард» (3:2).

Все прогнозы на КХЛ

После отрезка в Казани «Ак Барс» трижды кряду сыграл в гостях. На выезде парни из Татарстана победили «Автомобилист» (3:2), а также слились «Металлургу» Мг (1:3) и «Трактору» (0:5).

«Авангард»

В 24 поединках регулярки омская команда сумела затащить 26 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на шестом месте.

Совсем недавно «Авангард» выстрелил топовой беспроигрышной серией из шести матчей, которая началась с разгрома «Спартака» в Балашихе (5:2).

Затем на своей территории подопечные Боба Хартли победили «Автомобилист» (3:1), «Барыс» (4:1) и «Сибирь» (4:3). Далее в гостях «ястребы» прибили «Сочи» (5:4) и «Торпедо» (1:0).

Прервалась серия «Авангарда» в матче как раз с «Ак Барсом» (2:3), после которого омичи слились СКА (1:5). В последнем поединке ребята Хартли разделались с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.96.

К очередному очному матчу эти команды снова подходят не в лучшей форме , поэтому сверхрезультативности в Казани не будет.

Но при этом команда Квартальнова возьмет очки, которые позволят ей не отстать от топ-3 Востока. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.19.