США
Представители Северной Америки в семи встречах группового раунда заработали 18 очков. Эту стадию Штаты уверенно закончили на первом месте.
Единственное поражение на групповом этапе США потерпели в дебютной игре. 22 мая «орлы» оказались слабее Финляндии. Позже американцы выдали шесть побед в основное время.
В упомянутом отрезке подопечные Джека Капуано одержали верх над Канадой (5:1), Казахстаном (3:0), Латвией (4:2), Норвегией (2:1), Германией (2:0) и Италией (4:2).
Беспроигрышная серия продолжилась и в четвертьфинале, где США снесли Словакию (6:1). А в 1/2 финала команда Капутано неожиданно уступила Канаде (2:4).
Германия
Немецкая сборная в семи играх группового раунда победила четырежды, благодаря чему заработала 12 баллов и финишировала на третьем месте.
Три победы из четырех Германия завоевала на старте чемпионата. В этих играх «бундестим» раскатала Италию (9:4), прибила Норвегию (5:1) и неприятно удивила Канаду (3:1).
Первую же потерю очков коллектив Тони Седерхольма пережил во встрече с Казахстаном (2:3). Позже немцы уступили Финляндии (1:2) и США (0:2).
В последнем матче группы Германия обыграла Латвию (2:1), а в 1/4 она вырвала победу над Швейцарией (3:2 Б). В полуфинале «орлы» не справились с Финляндией (1:2).
Прогноз и ставка
Победа США оценивается в 1.53, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу Германии — 4.74.
В предыдущем очном поединке Штаты одержали довольно скромную победу (2:0), однако ситуация может поменяться в игре за третье место.
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