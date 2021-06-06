В матче за третье место на чемпионате мира по хоккею США сыграют с Германией. Матч пройдет на «Арене Рига» 6 июня. Начало встречи — в 15:15 мск. США — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Представители Северной Америки в семи встречах группового раунда заработали 18 очков. Эту стадию Штаты уверенно закончили на первом месте.

Единственное поражение на групповом этапе США потерпели в дебютной игре. 22 мая «орлы» оказались слабее Финляндии. Позже американцы выдали шесть побед в основное время.

В упомянутом отрезке подопечные Джека Капуано одержали верх над Канадой (5:1), Казахстаном (3:0), Латвией (4:2), Норвегией (2:1), Германией (2:0) и Италией (4:2).

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Беспроигрышная серия продолжилась и в четвертьфинале, где США снесли Словакию (6:1). А в 1/2 финала команда Капутано неожиданно уступила Канаде (2:4).

Германия

Немецкая сборная в семи играх группового раунда победила четырежды, благодаря чему заработала 12 баллов и финишировала на третьем месте.

Три победы из четырех Германия завоевала на старте чемпионата. В этих играх «бундестим» раскатала Италию (9:4), прибила Норвегию (5:1) и неприятно удивила Канаду (3:1).

Первую же потерю очков коллектив Тони Седерхольма пережил во встрече с Казахстаном (2:3). Позже немцы уступили Финляндии (1:2) и США (0:2).

В последнем матче группы Германия обыграла Латвию (2:1), а в 1/4 она вырвала победу над Швейцарией (3:2 Б). В полуфинале «орлы» не справились с Финляндией (1:2).

Прогноз и ставка

Победа США оценивается в 1.53, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу Германии — 4.74.

В предыдущем очном поединке Штаты одержали довольно скромную победу (2:0), однако ситуация может поменяться в игре за третье место.