В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «САП Центре» 8 мая. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Хоккейный из Сан-Хосе, Калифорния, провел в чемпионате 53 встречи, в которых ему удалось заработать 48 очков. В рейтинге Западного дивизиона «изумрудные» идут седьмыми.

С 11 по 25 апреля «Сан-Хосе» застрял в безвыигрышной серии из восьми матчей. Но 27 числа прошлого месяца «акулам» удалось ее прервать благодаря убедительной победе над «Аризоной» (6:4).

Затем состоялась еще одна встреча с «койотами», в которой подопечные Боба Бугнера также оказались сильнее (4:2). Позже «Шаркс» пару раз слились «Колорадо» на «Болл Арене» (0:3; 3:4).

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Два последних матча «Сан-Хосе» также провел с «Колорадо», но на сей раз на своем льду. В «САП Центре» хозяева проиграли (4:5 ОТ) и одержали победу (3:2).

«Аризона»

В 54 встречах регулярного сезона коллектив из Глендейла заработал 50 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Йотис» застряли на пятом месте.

После важной победы над прямым конкурентом в борьбе за плей-офф «Сент-Луисом» (3:2) «Аризона» посыпалась. В девяти следующих матчах «псы» потерпели 7 поражений.

Сперва «Аризона» дважды влетела «Миннесоте» (2:5; 1:4). А после победы над «Лос-Анджелесом» (4:0) подопечные Рика Токкета проиграли «Сан-Хосе» (4:6; 2:4).

Четыре предыдущих поединка «Аризона» провела в родных стенах. Сперва на «Хила Ривер Арене» она победила (3:0) и уступила (2:3 ОТ) «Вегасу». Позже «Йотис» оказались слабее «Лос-Анджелеса» (2:3; 2:4).

Прогноз

Победа «Сан-Хосе» оценивается в 2.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Аризоны» — 2.49.

Коллектив Рика Токкета сам себе испортил настроение, лишившись права на плей-офф. «Йотис» слили много матчей далеко не самым сильным соперникам дивизиона.

Теперь им, как и «Сан-Хосе», просто осталось доиграть сезон. В двух последних очных встречах «Шаркс» забивали 4+ шайбы, поэтому и еще в одной домашней игре они могут снова попытаться набросать гостям полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 за 1.87.