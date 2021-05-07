НХЛ. «Питтсбург» забросил 8 шайб «Баффало», «Бостон» разгромил «Рейнджерс»

«Питтсбург» забросил 15 шайб в двух последних матчах

«Питтсбург» — «Баффало» 8:4

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Российский хоккеист набрал 4 (0+4) очка в первых трех матчах после травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Баффало» — 8:4 (2:1, 3:2, 3:1) Голы: Каджула — 2 (Шиэн), 2:45 — 0:1. Картер — 13 (Маккэн, Годро), 9:57 — 1:1. Картер — 14 (бол., Зукер, Капанен), 11:39 — 2:1. Томпсон — 8 (Миттельштадт), 23:32 — 2:2. Картер — 15 (Петтерссон, Годро), 24:36 — 3:2. Каджула — 3 (Миллер, Ристолайнен), 25:13 — 3:3. Дюмулин — 4 (Летанг, Кросби), 26:26 — 4:3. Маккэн — 14 (Годро), 27:25 — 5:3. Картер — 16 (Маккэн), 43:02 — 6:3. Кросби — 24 (Летанг, Гюнтцель), 46:25 — 7:3. Скиннер — 7 (бол., Томпсон, Ристолайнен), 49:45 — 7:4. Капанен — 11 (Малкин, Зукер), 53:05 — 8:4Вратари: Джерри — ХаузерШтраф: 4 — 2Броски: 34 (10+13+11) — 23 (5+6+12)

«Питтсбург» — «Баффало»

«Каролина» — «Чикаго» 1:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Чикаго» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Нечас — 14 (мен., Хаканпяя), 9:49 — 1:0. Стиллман — 1 (Зутер), 56:59 — 1:1. Дебринкэт — 29 (Кубалик, Калынюк), 62:02 — 1:2Вратари: Мразек — ДелиаШтраф: 2 — 2Броски: 37 (16+10+10+1) — 27 (9+9+8+1)

«Каролина» — «Чикаго»

«Бостон» — «Рейнджерс» 4:0

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Игорь Шестеркин. Российский голкипер отразил 30 из 34 бросков соперника.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Рейнджерс» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Бержерон — 22 (Маршан), 7:11 — 1:0. Макэвой — 5 (бол., Маршан, Пастрняк), 18:35 — 2:0. Дебраск — 5 (Крейчи, Холл), 34:01 — 3:0. Карло — 3 (Крейчи), 41:07 — 4:0Вратари: Суэймен — ШестеркинШтраф: 2 — 4Броски: 34 (9+19+6) — 15 (4+3+8)

«Бостон» — «Рейнджерс»

«Торонто» — «Монреаль» 5:2

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил 40 шайбу в сезоне. Американский хоккеист занимает первое место в списке снайперов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 5:2 (4:0, 0:1, 1:1) Голы: Гальченюк — 5 (Нюландер, Таварес), 0:16 — 1:0. Таварес — 18 (Маззин), 3:24 — 2:0. Энгвалль — 5 (Спецца, Броди), 10:38 — 3:0. Марнер — 19 (Торнтон, Сандин), 17:21 — 4:0. Кауфилд — 3 (Перри, Стаал), 33:30 — 4:1. Лехконен — 6 (Тоффоли, Питри), 43:04 — 4:2. Мэттьюс — 40 (Марнер, Маззин), 55:41 — 5:2Вратари: Кэмпбелл — Примо (Аллен, 20:00)Штраф: 6 — 8Броски: 35 (15+10+10) — 21 (9+5+7)

«Торонто» — «Монреаль»

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» 1:2

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 из 25 бросков соперника по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Заха — 16 (Братт, Хишир), 14:11 — 0:1. Бовилье — 15 (Мэйфилд, Нельсон), 25:35 — 1:1. Маклеод — 9 (Сиверсон, Мюррей), 35:31 — 1:2Вратари: Варламов (58:28) — БлэквудШтраф: 2 — 4Броски: 33 (8+12+13) — 25 (12+8+5)

«Айлендерс» — «Нью-Джерси»

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:6

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи. На данный момент в его активе 96 (31+65) очков в 52-х матчах. Канадец лидирует в списке бомбардиров.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:6 (2:4, 0:1, 1:1) Голы: Хегландер — 10 (Миллер, Хэмоник), 0:31 — 0:1. Рэтбоун — 1 (Гаврилюк), 4:43 — 0:2. Хэмоник — 1 (Бесер, Хегландер), 6:33 — 0:3. Гаврилюк — 2 (Шмидт, Хаймор), 12:22 — 0:4. Драйзайтль — 27 (бол., Макдэвид, Смит), 16:41 — 1:4. Пулюярви — 14 (Макдэвид, Бэрри), 18:37 — 2:4. Граовац — 1, 29:42 — 2:5. Драйзайтль — 28 (Нерс, Макдэвид), 52:55 — 3:5. Бесер — 20 (Пирсон), 55:35 — 3:6Вратари: Коскинен (Смит, 12:22) — ДемкоШтраф: 18 — 20Броски: 42 (14+17+11) — 27 (9+10+8)