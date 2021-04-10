В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет в «САП Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Калифорнийский клуб из Сан-Хосе в 38 играх регулярного первенства заработал 38 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он расположился на шестой позиции.

На своем льду «Сан-Хосе» принимал «Лос-Анджелес» совсем недавно. Их встречи в «САП Центре» состоялись 23 и 25 марта. Оба раза «изумрудные» победили (2:1; 4:2).

После поединков с «Кингз» ребята Боба Бугнера дважды уступили «Аризоне» в Финиксе (2:5; 0:4), а затем «акулы» выдали хорошую серию из четырех матчей без поражений.

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«Сан-Хосе» удалось обыграть «Миннесоту» (4:3 Б; 4:2) и «Лос-Анджелес» (3:0; 3:2). В своем последнем поединке «Шаркс» крупно влетели «Анахайму» в родных стенах (1:5).

«Лос-Анджелес»

Другой калифорнийский клуб, представляющий Лос-Анджелес, в турнирной таблице Западного дивизиона занимает седьмое место с 36 баллами в копилке.

Последние результаты «Лос-Анджелеса» оставляют желать лучшего. В шести недавних встречах из восьми «Короли» проиграли в основное время.

В последних мартовских поединках подопечные Тодда Маклеллана слились «Сан-Хосе» (1:2; 2:4) и «Вегасу» (1:4). А 1 апреля «монархи» смогли победить «Голден Найтс» (4:2).

Но после второго матча с «отбросами» «Лос-Анджелес» снова уступил «Сан-Хосе» (0:3; 2:5) и не справился с «Аризоной» (2:5). В другом поединке против «койотов» «короли» оказались сильнее (4:3).

Прогноз

Победа «Сан-Хосе» оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Лос-Анджелеса» — 2.65.

Коллектив Тодда Маклеллана продолжает скатываться вниз в «регулярке». Был период, когда могло показаться, что «Лос-Анджелес» навяжет борьбу за место в плей-офф, но теперь он предпоследний.

С «Сан-Хосе» «короли» успели провести шесть поединков. Тлько раз «Кингз» победили. Такая статистика противостояния с принципиальным соперником не может устраивать гостей предстоящей встречи, поэтому они попытаются навязать борьбу «акулам» на их льду.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2.5 за 1.79.