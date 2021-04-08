НХЛ. Три очка Капризова, дебютная шайба Любушкина, голевые передачи Михеева и Барабанова

«Оттава» — «Эдмонтон» 2:4

«Оттава» проиграла «Эдмонтону» со счетом 2:4. Российский защитник «сенаторов» Артем Зуб отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Драйзайтль — 20 (бол., Макдэвид, Бэрри), 12:18 — 0:1. Норрис — 10 (Шабо, Ткачак), 20:25 — 1:1. Драйзайтль — 21 (Макдэвид, Бир), 37:26 — 1:2. К. Браун — 11 (Райлли, Зуб), 41:02 — 2:2. Макдэвид — 23 (Драйзайтль, Бэрри), 53:54 — 2:3. Драйзайтль — 22 (п.в., Макдэвид), 59:59 — 2:4Вратари: Хегберг (58:30) — КоскиненШтраф: 6-4Броски: 30 (7+12+11) — 35 (17+8+10)

«Оттава» идет последней в Северном дивизионе, «Эдмонтон» — второй.

«Оттава» — «Эдмонтон»

«Торонто» — «Монреаль» 3:2

«Торонто» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Монреаль» со счетом 3:2. Российские нападающие «Мэйпл Ливз» Александр Барабанов и Илья Михеев отметились голевыми передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) Голы: Мэттьюс — 28 (Михеев, Хаймэн), 0:54 — 1:0. Перри — 8 (Сузуки, Эдмундсон), 2:15 — 1:1. Броди — 1 (Барабанов, Симмондс), 42:32 — 2:1. Хаймэн — 13 (Мэттьюс, Марнер), 50:21 — 3:1. Перри — 9 (Андерсон, Тоффоли), 57:45 — 3:2Вратари: Кэмпбелл — Аллен (56:55 — 57:45, 58:22)Штраф: 4-4Броски: 32 (13+4+15) — 34 (7+17+10)

«Торонто» возглавляет Северный дивизион, «Монреаль» идет на четвертом месте.

«Торонто» — «Монреаль»

«Сент-Луис» — «Вегас» 3:1

«Сент-Луис» обыграл «Вегас» — 3:1. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился забитой шайбой на первой минуте первого периода. Еще один россиянин, выступающий за «Блюз», Иван Барбашев отличился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вегас» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Голы: Тарасенко — 3 (Данн, Шворц), 0:48 — 1:0. Блэй — 4 (Перрон, Крюг), 7:21 — 2:0. Уолман — 1 (Кайру, Барбашев), 53:31 — 3:0. Руа — 2 (Каррье, Ривз), 55:44 — 3:1Вратари: Биннингтон — Флери (57:21)Штраф: 13-7Броски: 35 (16+4+15) — 48 (12+21+15)

«Сент-Луис» занимает пятое место в таблице Западного дивизиона с 40 очками, «Вегас» идет на второй строчке с 52 очками.

«Сент-Луис» — «Вегас»

«Миннесота» — «Колорадо» 8:3

«Миннесота» разгромила «Колорадо» со счетом 8:3.Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отличился дублем и отдал одну результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Колорадо» — 8:3 (3:0, 2:3, 3:0) Голы: Капризов — 15 (бол., Раск, Сперджен), 4:00 — 1:0. Джонсон — 1 (Ро, Соуси), 13:15 — 2:0. Фиала — 12 (бол., Сперджен, Раск), 18:38 — 3:0. Маккиннон — 15 (бол., Макар, Рантанен), 20:34 — 3:1. Хартман — 6, 24:37 — 4:1. Бураковски — 11 (Макдональд, Берроуз), 25:17 — 4:2. Рантанен — 22 (бол., Маккиннон, Макар), 29:42 — 4:3. Капризов — 16 (бол., Фиала, Сперджен), 33:38 — 5:3. Фиала — 13 (Бонино), 44:24 — 6:3. Эрикссон Эк — 13 (Паризе, Гринуэй), 47:18 — 7:3. Фиала — 14 (бол., Капризов, Раск), 47:56 — 8:3Вратари: Тэлбот — Грубауэр (Юханссон, 47:18)Штраф: 28-24Броски: 19 (9+4+6) — 32 (4+14+14)

«Миннесота» занимает третье место в таблице Западного дивизиона с 50 очками, «Колорадо» лидирует с 56 очками.

«Миннесота» — «Колорадо»

«Лос-Анджелес» — «Аризона» 4:3

«Аризона» проиграла «Лос-Анджелесу» — 3:4. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин забросил дебютную шайбу в карьере в НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Аризона» — 4:3 (1:2, 0:1, 3:0) Голы: Крауз — 3 (Фишер, Чикран), 9:30 — 0:1. Любушкин — 1 (Крауз, Фишер), 14:44 — 0:2. Андерсон-Долан — 5 (Мур, Клэйг), 17:21 — 1:2. Ларссон — 6 (Чикран, Кессел), 25:55 — 1:3. Кемпе — 13 (Клэйг, Уокер), 41:18 — 2:3. Картер — 7 (Даути, Лизотт), 44:17 — 3:3. Грундстрем — 5 (Мур, Даути), 53:55 — 4:3Вратари: Куик — Хилл (58:11 — 58:25, 58:39)Штраф: 4-2Броски: 30 (11+9+10) — 27 (9+8+10)

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западного дивизиона с 36 очками. «Аризона» идет на четвертой строчке с 43 очками.